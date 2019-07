NHL: Švajčiarsky útočník Haas podpísal ročný kontrakt s Edmontonom

Na archívnej snímke Gaëtan Haas (vpravo). Foto: TASR Foto: TASR

Edmonton 3. júla (TASR) - Vedenie klubu NHL Edmonton Oilers podpísalo ročný vstupný kontrakt so švajčiarskym hokejistom Gaetanom Haasom. Informoval o tom portál tsn.ca.Dvadsaťsedemročný útočník pôsobil doteraz v najvyššej švajčiarskej súťaži, v rokoch 2018 a 2019 sa dostal do All Star tímu ligy. V minulej sezóne nazbieral v drese Bernu 38 bodov (15+23) v 50 zápasoch. Haas reprezentoval svoju krajinu na ZOH 2018 v Pjongčangu a štyroch svetových šampionátoch, predstavil sa aj na tohtoročných MS na Slovensku. "Olejári" sa pred novou profiligovou sezónou snažia posilniť svoj útok, tesne po otvorení trhu s voľnými hráčmi si upísali aj slovenského krídelníka Tomáša Jurča.