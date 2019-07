Slovenská výprava odletela na Svetové detské hry víťazov

Slovenská výprava, ktorá bude reprezentovať krajinu na The World Children's Winners Games 2019, dnes ráno /3.7.)odletela z košického letiska vládnym špeciálom do Moskvy. Foto: Košice – Veronika Miháliková Foto: Košice – Veronika Miháliková

Košice 3. júla (TASR) – Z košického letiska v stredu v skorých ranných hodinách odletela slovenským vládnym špeciálom do Moskvy výprava detí, ktoré budú Slovensko reprezentovať na The World Children's Winners Games 2019 (Svetové detské hry víťazov). Podujatie je určené deťom od siedmich do 16 rokov, ktoré prekonali onkologické ochorenie. TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Športom k radosti Monika Brillová.Stovky detí z celého sveta sa zídu na medzinárodnom podujatí, ktoré oslávi svoj jubilejný desiaty ročník. Vďaka iniciatíve prešovského OZ Športom k radosti a jeho partnerom budú prvýkrát v štartových listinách figurovať aj mená slovenských detí. Slávnostné otvorenie podujatia je naplánované na stredu a program športových hier potrvá do 8. júla.konštatovala pred odletom predsedníčka OZ.V Moskve budú deti súťažiť v atletických disciplínach, plávaní, šachu, streľbe, stolnom tenise a minifutbale. Zvolili si disciplíny, v ktorých si zmerajú sily s rovesníkmi z Ruska, Maďarska, Bieloruska, Nemecka, Indie a ďalších krajín. Vedenie výpravy verí, že aj Slovensku sa podarí získať nejaké medaily, hoci konkurencia bude veľká.dodáva Brillová.Organizátorom výpravy je OZ Športom k radosti Prešov, ktoré sa venuje práci s deťmi po absolvovaní onkologickej liečby. Výpravu podporili Ministerstvo vnútra SR, Slovenský olympijský a športový výbor, Veľvyslanectvo SR v Moskve, Nadácia x-bionic sphere, Prešovský samosprávny kraj, mestá Poprad, Sečovce, Prešov, Kežmarok, Sabinov, obce Kamenica, Dubovica, Valaliky, Jakubany, Seňa a ďalší reklamní partneri. Mediálnym partnerom výpravy je Tlačová agentúra Slovenskej republiky.