NHL: Svetový pohár 2025 bude mať zrejme iba štyroch účastníkov

Svetový pohár v hokeji, ktorý sa zrejme uskutoční vo februári 2025, by sa mal odohrať v zmenšenom formáte. Na turnaji sa pravdepodobne zúčastnia iba národné tímy USA, Kanady, Švédska a Fínska.





Vedenie NHL predpokladá, že by sa Svetový pohár mohol konať približne každé štyri roky, medzi turnajmi na zimných olympijských hrách. Ďalšie podujatie by sa malo usporiadať v roku 2028."Dúfame, že sa nám podarí zorganizovať medzinárodný turnaj vo februári 2025. Na jeho konštrukcii pracujeme s hráčskou asociáciou (NHLPA). Potom by sme chceli pravidelne striedať zimné olympijské hry a Svetový pohár každý druhý rok," uviedol zástupca komisára NHL Bill Daly.Podľa navrhovaného formátu by USA a Kanada odohrali dva zápasy v Severnej Amerike, zatiaľ čo Švédsko a Fínsko by odohrali dve stretnutia v jednej z týchto dvoch krajín. Víťaz zápasov by sa buď na základe bodov, alebo súčtu gólov stretol s najlepším tímom z druhého duelu s najväčšou pravdepodobnosťou v Severnej Amerike. Turnaj by trval približne týždeň, počas ktorého by NHL prerušila ligu.Zámorská profiliga dlhodobo riešila problém, ako začleniť hráčov narodených v Rusku do medzinárodného turnaja vzhľadom na odpor sveta voči ruskej invázii na Ukrajinu. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zakázala Rusku a Bielorusku zúčastňovať sa na turnajoch do roku 2024. NHL po invázii vo februári 2022 ukončila všetky obchodné vzťahy v krajine vrátane svojej ruskojazyčnej webovej stránky, médií a sponzorských zmlúv.Liga hovorila o tom, že ruskí hráči budú na budúcom Svetovom pohári v hokeji súťažiť pod neutrálnym názvom a vlajkou, a nebudú priamo reprezentovať svoju krajinu. Daly však v roku 2022 povedal, že ostatné zúčastnené krajiny to nepovažujú za uspokojivé a zasadzujú sa za to, aby sa ruskí hráči vôbec nezúčastnili."Myslím si, že existujú minimálne tri faktory, ktoré ovplyvnili našu schopnosť niečo zorganizovať. Jedným z nich bol COVID. Druhým bola zmena výkonných riaditeľov v hráčskej asociácii. A tretím je politická klíma vo svete, pokiaľ ide o spôsob, akým niektoré krajiny komunikujú s inými," vyhlásil komisár NHL Gary Bettman podľa espn.com.Uplynulý turnaj sa konal v septembri 2016. Víťazom sa stala Kanada, ktorá vo finále triumfovala nad Tímom Európy 3:1 a 2:1. Bol to v poradí tretí ročník podujatia za účasti najväčších hviezd z NHL po rokoch 1996 a 2004. Predchodcom SP bol Kanadský pohár, ktorý sa v minulosti uskutočnil päťkrát.