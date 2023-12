NHL: Tampa Bay aj s Černákom zdolala St. Louis, New Jersey s prehrou

Hokejisti Tampy Bay v zostave aj s Erikom Černákom zvíťazili v NHL nad St. Louis 6:1. V noci na stredu sa predstavil na ľade aj druhý slovenský obranca, no Šimon Nemec zaznamenal s New Jersey domácu prehru s Philadelphiou 2:3 po predĺžení. Columbus zdolal Buffalo 9:4, keď sa za Blue Jackets blysol hetrikom ruský hráč Kirill Marčenko. Los Angeles stanovilo nový rekord, triumfovalo v trinástom z prvých pätnástich zápasov sezóny na ľade súperov.





Černák odohral 19:04 min, pripísal si dva plusové body, štyri hity, dve strely na bránku a v 55. min za stavu 6:0 dostal aj päťminútový trest za bitku. V drese domácich zaznamenali po tri body Nicholas Paul (1+2) a kapitán Steven Stamkos (0+3). Nikita Kučerov strelil dva góly. "Musíme zjednodušiť našu hru. Ak ste v okolí súperovej brány a dostatočne strieľate, zvyčajne sa dejú dobré veci. Dúfate, že dostanete mužstvo pod tlak a urobíte hru v jeho obrannom pásme trochu nepredvídateľnejšou," uviedol tréner "bleskov" Jon Cooper pre nhl.com.Nemec nastúpil v prvej obrannej dvojici Devils s Jonasom Siegenthalerom, strávil na ľade 21:14 min a zaznamenal tri strely na bránku. Bol štvrtý najvyťaženejší hráč tímu a tretí medzi bekmi. Devätnásťročný Slovák mohol v predĺžení rozhodnúť po prihrávke Jacka Hughesa, ale jeho pokus zneškodnil Samuel Ersson. "Ťažká prehra pre nás, pretože sme mali niekoľko šancí na skórovanie. Dúfam, že v ďalších zápasoch strelíme viac gólov. Hrám aj počas oslabení a je to dôležité pre tím. Súperovi sa nepodarilo skórovať počas presiloviek, čo je dobré pre nás a verím, že takto budeme pokračovať aj ďalej. Cítim sa lepšie na ľade každý ďalší zápas, v ktorom hrám. Nemôžem však opísať moju hru, prehrali sme a je to ťažké pre tím," uviedol Nemec pre oficiálnu stránku.Kapitán domácich Nico Hischier nastúpil na svoj 400. zápas v kariére a zaznamenal v ňom asistenciu. Michael McLeod a Jesper Bratt sa presadili za domácich, ktorí prehrali druhýkrát v sérii. Za Philadelphiu skóroval dvakrát Ryan Poehling a víťazný gól dal v 64. minúte Owen Tippett. Dvadsaťštyriročný útočník bodoval v deviatom zápase za sebou. "Predvídal prihrávku a skvele zakončil. Tippett vedie náš tím v šanciach počas celého roka a na začiatku duelu ich mal niekoľko. Je dobré, že sa mu podarilo skórovať," konštatoval kouč hostí John Tortorella a doplnil ho aj dvojgólový strelec Poehling: "Nie sme najskúsenejší tím, ale tvrdo bojujeme a veríme jeden v druhého. Myslím, že to je najdôležitejšie."Marčenko strelil čistý hetrik, keď sa presadil na konci prvej časti a dva presné zásahy pridal v druhej tretine. "Má zručnosti, je veľký a má skvelú osobnosť. V šatni ho majú všetci spoluhráči veľmi radi a stmeľuje kolektív. To je to, čo mu ide najlepšie. Samozrejme je to dobrý hokejista. Previedol solídny výkon," povedal kouč Pascal Vincent na adresu ruského útočníka. Marčenko hrá v druhej formácii s krajanmi Dmitrim Voronkovom a Jegorom Činachovom. "Keď hráme všetci spolu, je to ľahké. Viem, že ak urobím chybu, 'Vorny' mi pomôže a rovnako aj 'Chinny'. Máme viac sebavedomia, chceme dávať viac gólov a jednoducho urobiť ďalší krok," priznal Marčenko, ktorý je po kapitánovi Booneovi Jennerovi druhým hráčom Columbusu s čistým hetrikom v tejto sezóne.Kapitán Anže Kopitar pomohol gólom a asistenciou k triumfu Los Angeles na ľade San Jose 4:1. Slovinský útočník sa stal štvrtým hráčom v histórii profiligy s minimálne 70 bodmi v zápasoch proti San Jose. Kings vytvorili rekord NHL v počte víťazstiev na ľadoch súpera, keď dosiahli trinásty triumf v 15. stretnutí od úvodu sezóny.Hráči Bostonu druhýkrát v sérii prehrali po predĺžení, keď podľahli doma Minnesote 3:4. V 63. min rozhodol Kirill Kaprizov. "Myslím, že sme hrali dobre, ale samozrejme, je skvelé získať víťazstvo. Boston môže byť na prvom mieste, takže uspieť proti nim je neuveriteľné a budeme pokračovať v nastolenom tempe," povedal Kaprizov. David Pastrňák skóroval dvakrát za domácich a raz sa presadil sa presadil aj kapitán Brad Marchand, ktorý 66 sekúnd pred koncom tretej časti vyrovnal na 3:3 a zariadil Bruins aspoň bod. Na druhej priečke Východnej konferencie tak zaostávajú o bod za New Yorkom Rangers, ktorý vyhral v Toronte 5:2. Maple Leafs nestačili ani dva góly Austona Matthewsa, ktorý už má na konte 25 presných zásahov a je na čele tabuľky strelcov. Za hostí Mika Zibanejad skóroval rovnako dvakrát, Erik Gustafsson mal tri asistencie a Blake Wheeler a Chris Kreider mali zhodne po dva body (0+2).Nathan MacKinnon dosiahol asistenciu za Colorado, no Avalanche prehrali v Chicagu 2:3. Kanadský útočník predĺžil svoju bodovú sériu na 16 zápasov, čo je jeho doterajšie maximum v kariére.Hráči Arizony pokazili debut Jacquesa Martina na poste trénera Ottawy, keď zvíťazili 4:3. Senators pritom viedli už po 15 minútach 3:0, ale o svoj náskok prišli v tretej tretine. Rozhodujúci gól strelil Michael Kesselring v 57. minúte a Coyotes triumfovali v treťom zápase v rade. Ottawa si pripísala piatu prehru v sérii. Slovenský útočník Miloš Kelemen bol len zdravý náhradník "kojotov".

NHL - výsledky:



San Jose - Los Angeles 1:4, Boston - Minnesota 3:4 pp, Buffalo - Columbus 4:9, Carolina - Vegas 6:3, New Jersey - Philadelphia 2:3 pp, Tampa Bay - St. Louis 6:1, Toronto - New York Rangers 2:5, New York Islanders - Edmonton 3:1, Nashville - Vancouver 2:5, Chicago - Colorado 3:2, Arizona - Ottawa 4:3