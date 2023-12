Slovenský tenis sa ocitol vo vybranej spoločnosti, patríme medzi trinásť najvyspelejších krajín

Posudzovali sa dve kritériá

19.12.2023 (SITA.sk) - Slovenský tenis sa ocitol medzi trinástimi najvyspelejšími krajinami v tomto športe podľa hodnotenia Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) Ako uviedol Slovenský tenisový zväz (STZ) na svojom webe, ITF zverejnila rozdelenie 213 členských krajín do štyroch skupín podľa kritérií oprávnenosti rozvoja na rok 2024.V najsilnejšej skupine okrem Slovenska figurujú aj Austrália, Belgicko, Kanada, Česko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Japonsko, Španielsko, Švajčiarsko a USA."Pri rozdeľovaní krajín sa posudzovali dve roviny kritérií - kritériá zdrojov a kritériá reprezentácie. Medzi kritériá zdrojov patrí poradie krajín Svetovej banky a Organizácie Spojených národov pri posudzovaní HDP na obyvateľa, ktoré splnilo až 80 krajín. Hlavným kritériom potom bolo kritérium reprezentácie. Krajina sa musela umiestniť do 24. miesta v rebríčku Davisovho pohára a Pohára Billie Jean Kingovej a v rozmedzí rokov 2020 - 2023 musela mať minimálne troch mužov a tri ženy v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji. Práve toto kritérium splnilo iba trinásť krajín vrátane Slovenska,“ priblížil STZ skutočnosti, na základe ktorých sa slovenský tenis ocitol vo vybranej spoločnosti.Do spoločnosti tzv. top krajín boli zaradené iba tie, ktoré splnili všetky uvedené kritériá. O "poschodie nižšie" sa umiestnili Argentína, Čile, Čína, Chorvátsko, Maďarsko, Kazachstan, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko či Ukrajina.Generálny sekretár STZ Igor Moška priznal, že hodnotenie ITF ho potešilo."Na jednej strane ma veľmi teší, že Slovensko sa spomedzi 213 krajín zaradilo do elitnej spoločnosti trinástich najlepších na svete. Na druhej strane ma mrzí, že najlepší slovenskí juniori nebudú môcť v budúcom roku dostať žiaden grant od Medzinárodnej tenisovej federácie," skonštatoval Moška.