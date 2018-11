NHL: Tampa Bay povolala Černáka, môže zažiť debut v profilige

Hokejista Tampy Bay Lightning Erik Černák (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 13. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák môže v noci na stredu absolvovať debut v zámorskej NHL. Vedenie Tampy Bay Lightning ho povolalo z farmy v Syracuse, dvadsaťjedenročný zadák by sa mal predstaviť v zápase proti Buffalu Sabres.sa zranil Anton Stralman a preto tréner Jon Cooper siahol po mladom Slovákovi, ktorý predvádzal kvalitné výkony v AHL v drese Syracuse Crunch. V deviatich dueloch v nižšej zámorskej súťaži nazbieral sedem bodov (2+5).Černáka draftovali Los Angeles Kings v roku 2015 zo 43. miesta. Tampa Bay ho získala výmenou, v rámci ktorej putoval do LA aj brankár Ben Bishop, v sezóne 2016-17. Mladý slovenský obranca upútal svojimi výkonmi v prípravnom kempe, ale do prvého tímu sa tesne nedostal.