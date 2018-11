TIPSPORT LIGA: HC Košice vyhral nad MsHK DOXXbet Žilina

Na snímke vľavo hráč HC Košice Gabriel Spilar, vpravo brankár MsHK DOXXbet Žilina Maroš Mikoláš v zápase 21. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - MsHK DOXXbet Žilina 13. novembra 2018 v Košiciach. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

HC Košice - MsHK DOXXbet Žilina 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)



Góly: 34. Suja (Koch, Spilar), 39. Koch (Spilar, Galamboš), 53. Galamboš (Spilar) - 48. Jenčík (Ručkay, Matejka). Rozhodovali: Orolin, Rencz - Muzsik (obaja Maď.), Gajan, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3039 divákov.



HC Košice: Habal - McDowell, Dudáš, Čížek, Šedivý, Koch, Pulli, Lenďák - Haščák, Brophey, Nagy - Netík, Suja, Kafka - Spilar, Galamboš, Šoltés - Hričina, Klíma, Petráš - Žitný



MsHK DOXXbet Žilina: Mikoláš - Turian, Kučný, L. Dubeň, Bagin, Pastor, Matejka, Dlugoš - Balej, Podešva, Bárta - Jenčík, Surovka, Huna - Húževka, J. Ručkay, Síkela - Milý, Rehák, Hrazdíra

Košice 13. novembra (TASR) - V predohrávanom zápase 21. kola Tipsport Ligy zvíťazili hokejisti HC Košice nad MsHK DOXXbet Žilina 3:1. V súboji zaujala situácia z 32. minúty druhej tretiny, keď vypadla časť osvetlenia v Steel aréne. Po približne 15-minútovej prestávke sa pokračovalo v hre.Prvá tretina divákov príliš nenadchla, ale brankár Žiliny Mikoláš sa v nej nenudil. V 4. minúte úspešne zmaril kombináciu Haščáka s Nagyom, na opačnej strane Habala neprekonal Huna. Krátko na to neviedli ku gólu ani kľučky domáceho útočníka Spilara. Košičania sa snažili o kombinačný hokej, no obrana "vlkov" pracovala v prvej tretine spoľahlivo. Veľkou prekážkou pre domácich bol rozchytaný Mikoláš, ktorého neprekvapil ani bekhend Šoltésa. V 20. minúte ho síce blafákom prekonal Spilar, trafil však iba žŕdku žilinskej bránky.Žilinčania hrozili najmä z brejkov a na rozdiel od súpera si dokázali vytvoriť tlak v presilovkách. Nezvyčajná situácia nastala v čase 31:46. Hostia hrali presilovku, počas nej však nastal náhly výpadok časti osvetlenia v Steel aréne. Rozhodcovia okamžite prerušili hru, krátko na to však Žilinčania skórovali. Po porade s videorozhodcom však ich gól neplatil pre jeho dosiahnutie po hvizde arbitrov. Po 15-minútovom výpadku osvetlenia, keď tímy išli na pár minút aj do kabín, prevzali iniciatívu Košičania. Čakanie divákov na gól ukončil v 34. minúte Suja, keď zblízka využil nedôraz žilinskej obrany. Hostia mohli vyrovnať v 37. minúte, keď hrali 85 sekúnd presilovku o dvoch hráčov, no nevyužili ju. Košický obranca Koch dostal po návrate z trestnej lavice prihrávku od Spilara a prvým gólom v sezóne upravil na 2:0.Hostia cítili šancu a naďalej bojovali o kontaktný gól. V úvode tretej časti si vytvorili dve presilovky a druhú z nich využili zásluhou Jenčíka - 2:1. Žilinčania sa viackrát usadili v útočnom pásme, aj kombinovali pred Habalom, ale ich šance na vyrovnanie výrazne klesli v 53. minúte. Košický útočník Galamboš presne namieril spoza hráča a upravil na 3:1.