NHL: Tampa s Černákom na úvod zdolala Nashville, Bedard v premiére 0+1

Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v úvodnom zápase nového ročníka NHL nad Nashvillom 5:3. Hráči Vegas úspešne vykročili za obhajobou titulu, keď zdolali doma Seattle 4:1. Udalosťou noci bola súťažná premiéra Connora Bedarda, 18-ročný center Chicaga si pripísal asistenciu, ktorou prispel k triumfu Blackhawks na ľade Pittsburghu 4:2.





Tampu potiahli k víťazstvu dvojgóloví strelci Nicholas Paul a Nikita Kučerov, Paul navyše zaznamenal aj jednu asistenciu. V 51. minúte strelil v presilovke za stavu 3:3 kľúčový gól, keď skóroval z dorážky po strele Michaila Sergačova. "Máme v tíme viacero skvelých hráčov, ja sa im iba snažím posielať puky. Mojou úlohou je stáť pred bránkou, cloniť brankárovi, nájsť si pred ním priestor a využiť to, čo sa naskytne," uviedol Paul pre nhl.com. Brayden Point sa na výhre podieľal tromi asistenciami. Jonas Johansson, ktorý nahradil v bránke zraneného Andreja Vasilevského, vykryl v prvom zápase v drese Lightning 28 z 31 striel súpera. Černák nastúpil v tretej obrannej dvojici "bleskov" po boku novej posily Calvina de Haana, za 19:20 min. vyslal dve strely na bránku a rozdal až šesť bodyčekov - najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade.Hráči Tampy využili dve z piatich početných výhod. "Pred prvým stretnutím máte v sebe množstvo emócií. Viem, že je to iba jeden zápas z 82, no na tom úvodnom, navyše domácom, je niečo špeciálne. Chalani chceli zanechať dobrý dojem," poznamenal tréner Tampy Jon Cooper. Duel nedohral domáci krídelník Tyler Motte, ktorý odstúpil z hry pred treťou tretinou pre nešpecifikované zranenie. Ryan O'Reilly debutoval v drese Predators gólom a asistenciou. "Nebol to štart, aký sme si predstavovali. Dobre sme sa pohybovali, vyhrali niekoľko osobných súbojov a vypracovali si šance, no nedokázali sme si poradiť s presilovkami súpera," konštatoval Ryan O'Reilly, ktorý sa upísal "predátorom" v lete ako voľný hráč.Udalosťou úvodnej noci bola ligová premiéra Bedarda, tohtoročnej draftovej jednotky. Kanadského mladíka považujú v zámorí za generačný talent a hokejová verejnosť dychtivo očakávala, ako si bude počínať vo svojom prvom štarte v NHL, v ktorom sa navyše postavil proti svojmu detskému vzoru Sidneymu Crosbymu. Bedard sa napokon tešil z víťazstva, na ktorom mal svoj podiel - v 36. minúte asistoval pri góle Ryana Donata, ktorým naštartoval obrat z 0:2 na 4:2. Talentovaný útočník šikovne uvoľnil pri mantineli obrancu Alexa Vlasica, ktorý potiahol puk smerom k bránke, vystrelil a následnú dorážku premenil Donato. "Bol som ten najmenej potrebný hráč pri góle, ale, samozrejme, teší ma, že mám prvý bod," vyznal sa Bedard. V zápase nastúpil ako center prvého útoku "jastrabov" s krídlami Donatom a Taylorom Hallom, odohral 21:29 min. a prezentoval sa piatimi strelami. "Myslím si, že vždy si verím na ľade. Viem, že ma čakajú ešte náročné zápasy, veď je to najlepšia liga s najlepším hráčmi na svete. V každom stretnutí a každom striedaní sa usilujem hrať lepšie," okomentoval svoj výkon. Hlavnými strojcami triumfu však boli členovia štvrtého útoku Blackhawks - Jason Dickinson a Nick Foligno zaznamenali zhodne gól a asistenciu a Corey Perry dvakrát asistoval.Domáci kapitán Crosby upravil v druhej tretine na priebežných 2:0 pre Penguins, gól musel ešte odobriť videorozhodca, pretože hostia reklamovali ofsajd. Hviezdny švédsky obranca Erik Karlsson, ktorý prišiel do Pittsburghu v lete zo San Jose, vyšiel v prvom súťažnom vystúpení za "tučniakov" bodovo naprázdno, upútal iba dvoma strelami na bránku. "Cesta sa len začína. Je trpké, že sme dnes nezvíťazili, najmä keď som cítil, že tento zápas sa dal vyhrať. Vydali sme v ňom množstvo energie. Teraz musíme nájsť spôsob, ako využiť tú energiu v nasledujúcich zápasoch efektívnejšie," povedal Karlsson.Zápasu v Las Vegas predchádzal slávnostný ceremoniál, počas ktorého vyvesili v hale majstrovskú vlajku. Večer bol zároveň oslavou konania šiesteho výročia prvého domáceho zápasu Golden Knights a klub z "mesta hazardu" tradične spravil z ceremónie ligotavú šou. Kapitán Mark Stone najprv ukázal fanúšikom Stanleyho pohár, potom si z repliky herného automatu "vytočil" tri majstrovské poháre a následne si celý tím urobil spoločnú fotografiu pred bannerom."Zlatí rytieri" ukázali majstrovskú formu aj v zápase, v súboji dvoch najmladších klubov NHL triumfovali nad Seattlom 4:1. Základ triumfu položili už v prvej tretine, ktorú vyhrali 2:0. Stone nazbieral dve asistencie, Charlie Stephenson zaznamenal gól a asistenciu. Víťazný gól strelil držiteľ Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča minulosezónnej vyraďovačky Jonathan Marchessault, ktorý skóroval v prvom zápase ročníka už štvrtý rok za sebou a piatykrát za sedem sezón. Brankár Adin Hill pomohol k triumfu 23 úspešnými zákrokmi, prekonal ho len Jared McCann v polovici stretnutia. "Máme za sebou náročný program. Užili sme si večeru spojenú s odovzdávaním majstrovských prsteňov, boli sme na zápase Raiders (tím NFL, pozn. red.), snažili sme sa vychutnať všetko, čo sme dosiahli a zároveň sa dobre pripraviť na sezónu. Bol to úžasný zážitok sledovať, ako majstrovská vlajka stúpa pod strop arény. Niekde vzadu v mysli som sa však snažil sústrediť na zápas," vyjadril sa Jack Eichel, ktorý gólom do prázdnej bránky spečatil skóre na konečných 4:1. Slovenský útočník Jakub Demek stále zostáva oficiálne v kádri prvého tímu Vegas, na zápasovej súpiske bol vedený ako zdravý náhradník. Duel nedohral pre zranenie v hornej časti tela domáci krídelník William Carrier.

NHL - sumáre:



Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)



Góly: 10. Kučerov (Hedman, Point), 43. Paul (Point, Stamkos), 44. Hagel (z tr. strieľania), 51. Paul (Sergačov, Point), 60. Kučerov (Paul) - 37. O'Reilly (Forsberg, McDonagh), 41. Pärssinen (Forsberg, O'Reilly), 49. Novak (Tomasino, Nyquist). Brankári: Johansson - Saros, strely na bránku: 34:31.







Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)



Góly: 8. Rust (Letang, Eller), 32. Crosby (Guentzel, Pettersson) - 36. Donato (Vlasic, Bedard), 51. Guttman (Jones, Athanasiou), 56. Dickinson (Perry, Foligno), 59. Foligno (Perry, Dickinson). Brankári: Jarry - Mrázek, strely na bránku: 40:36.







Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)



Góly: 8. Stephenson (Howden, Stone), 15. Marchessault, 22. Barbašov (McNabb), 59. Eichel (Stone, Stephenson) - 29. McCann (Eberle). Brankári: Hill - Grubauer, strely na bránku: 28:33.



Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 19:20 0 0 0 0 2 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/