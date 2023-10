Slováci by už o necelý rok mali hostiť vyvrcholenie kvalifikácie o postup na ZOH 2026

IIHF predbežne ráta s Rusmi

Zmena situácie

Vyvrcholenie bojov o ZOH

11.10.2023 (SITA.sk) - Na prelome septembra a októbra 2024 by Slovensko malo hostiť zápasy D-skupiny záverečnej časti kvalifikácie o postup na ZOH 2026 do Talianska. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) síce o tom neinformovala prostredníctvom samostatnej správy, no na svojom webe zverejnila v príslušnej podsekcii kalendár plánovaných podujatí na nasledujúce obdobia.A v časti venovanej zimným olympijským hrám v Miláne a Cortine d'Ampezzo figuruje aj Bratislava ako dejisko D-skupiny kvalifikácie.Okrem hlavného mesta SR by sa o záverečných účastníkoch ZOH 2026 malo rozhodovať aj na turnajoch v Lotyšsku a Dánsku.V praxi to znamená, že IIHF predbežne ráta s Rusmi ako s účastníkmi olympijského turnaja. Slovenskej hokejovej reprezentácii totiž v rebríčku IIHF po tohtoročných MS patrí 9. pozícia, na ZOH však tradične postupuje priamo iba osem najlepších výberov.Rusom aktuálne patrí 3. priečka napriek tomu, že absentovali na ostatných dvoch svetových šampionátoch. IIHF ich vylúčila zo svojich súťaží, dôvodom je vojna, ktorú od februára 2022 vedú na ukrajinskom území. Okrem Rusov sú aktuálne mimo diania aj Bielorusi, ktorí aktívne podporujú konanie ruskej strany a pomáhajú jej.Ak by sa situácia nezmenila a dištanc Rusov by trval aj pred ZOH 2026, mohla by IIHF na turnaj posunúť až štyri tímy z kvalifikácie - napríklad víťazov troch skupín aj najlepší výber z druhých miest.Istotu účasti pod piatimi kruhmi má mať elitná osmička, v ktorej sú okrem Rusov aj výbery Kanady, Fínska, USA, Nemecka, Švédska, Švajčiarska a Česka.Podľa kalendára podujatí IIHF je 1. kolo olympijskej kvalifikácie pôvodne naplánované na november 2023 zrušené. Tri turnaje 2. kola sa v decembri 2023 majú konať na Islande, v Holandsku a Srbsku, tretie kolo vo februári 2024 by sa malo hrať v Maďarsku, Veľkej Británii a Poľsku.Vyvrcholením bojov o ZOH pre mužov by mali byť spomenuté turnaje v Bratislave, lotyšskej Rige a bližšie neurčenom dánskom meste.Slováci si už miestenku na ZOH 2022 museli vybojovať v kvalifikácii, odohrali ju v Bratislave a postúpili do Pekingu. Tam napokon dosiahli najväčší olympijský úspech v histórii samostatnosti, keď získali bronzové medaily.