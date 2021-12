NHL: Tatar ako jediný uspel v nájazdoch, New Jersey však Ottawu neporazil

Hokejisti New Jersey prehrali v zámorskej NHL s Ottawou 2:3 po nájazdoch, keď sa v domácom drese v rozstrele ako jediný presadil slovenský útočník Tomáš Tatar.





NHL - sumáre:

"Diabli" prehrali už štvrtý zápas za sebou a v tabuľke Východnej konferencie im patrí 11. priečka. Tatar nebodoval prvýkrát po troch zápasoch, na ľade strávil 15:34 min a do štatistík sa zapísal dvoma bodyčekmi. Rozhodujúci nájazd premenil Josh Norris a Ottawa tak vyhrala tretíkrát v rade. Tréner "senátorov" D.J. Smith bol po zápase spokojný najmä s disciplínou. Jeho zverenci sedeli na trestnej lavici dvakrát za hrubosť, ale vždy išlo o vzájomné vylúčenia. "Nedovolili sme domácim žiadne presilové hry, čo bolo skvelé. Dodržiavali sme systém. A na každom hráčovi bolo vidieť nejaké sebavedomie."Washington v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zdolal doma Anaheim 4:3 po nájazdoch. Obranca John Carlson vyrovnal skóre v závere druhej tretiny a v nájazdoch rozhodol o triumfe Capitals. Skóre duelu otvoril domáci Tom Wilson, bol to jeho 100. gól v NHL. V nájazdoch skóroval aj Alexander Ovečkin, ktorý si konto obohatil o dve asistencie. "Myslím si, že sme si zaslúžili zvíťaziť už v predĺžení, napokon sme zvládli lepšie rozstrel. Ale v hre v predĺžení od seba očakávame oveľa viac," uviedol pre nhl.com Carlson.Fehérváry hral takmer 20 minút, mal jednu strelu na bránku, tri "hity, tri zblokované strely a odsedel si dvojminútový trest za držanie. Sonny Milano mal gól a asistenciu za Anaheim, ktorý sa musel zaobísť bez zraneného Ryana Getzlafa. Ovečkin má na konte 41 bodov a v tabuľke produktivity sa priblížil k produktívnej dvojici Edmontonu. Leon Draisaitl ako líder štatistík nazbieral 43 bodov, Connor McDavid ich má na konte 42.Dallas s obrancom Andrejom Sekerom vyhral nad Arizonou 4:1 a siedmym triumfom za sebou vyrovnal klubový rekord. Dvoma zásahmi a asistenciou k tomu prispel Jamie Benn. "Hráme teraz dobrý hokej. Aj keď máme počas zápasu nejakú krízu, nájdeme spôsob, ako zvíťaziť. To len ukazuje, že sme silný kolektív," uviedol Benn. Sekera bol na ľade pri jedinom góle hostí, takže mu do štatistík pribudol mínusový bod. Na ľade strávil 11:28 min, mal jednu strelu na bránku.Philadelphia niekoľko hodín po prepustení kouča Alaina Vigneaulta prehrala aj deviaty zápas v sérii, Coloradu doma podľahla 5:7. Hostia mali až 50 streleckých pokusov, domácim nepomohli dva góly Clauda Girouxa. V bránke Colorada absolvoval debut v profilige Justus Annunen. Pripísal si 27 úspešných zákrokov a aj asistenciu pri góle Calea Makara, ktorým obranca "lavín" zvýšil vedenie na 4:1.Vancouver s brankárom Jaroslavom Halákom na striedačke triumfoval nad Los Angeles 4:0, čisté konto s 31 zákrokmi zaznamenal Thatcher Demko. Premiérový triumf na striedačke Canucks si tak pripísal Bruce Boudreau, ktorý v pondelok nahradil na poste trénera Travisa Greena. "Vždy keď príde nový tréner, hráči majú viac energie. Dúfam, že to bude pokračovať," uviedol Boudreau a pochválil aj Demka: "Chytal perfektne aj doteraz a je dobre, že bol odmenený shutoutom. Dobrí brankári robia dobrých trénerov."Nováčik zo Seattlu nestačil na Pittsburgh, podľahol mu 1:6. Dva góly a asistenciu zaznamenal Jake Guentzel, čím sa postaral o nový klubový rekord. Bodoval už v dvanástom zápase po sebe na ľade súpera a prekonal ruského útočníka Jevgenija Malkina. Ten v sezóne 2008/2009 bodoval v 11 zápasoch vonku v sérii. Absolútny rekord drží Wayne Gretzky so 16 zápasmi v rade zo sezóny 1990/1991. Za ním je Mats Sundin so 14 zápasmi (1992/1993).





New Jersey Devils – Ottawa Senators 2:3 pp a sn (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 1. Severson (Siegenthaler, Bratt), 29. Bastian (Subban, Smith) – 28. Batherson (Chabot, Tkachuk), 33. Tkachuk (Batherson, Holden), rozh. nájazd Norris. Brankári: Blackwood - Forsberg, strely na bránku: 24:23, 10.312 divákov.



Philadelphia Flyers – Colorado Avalanche 5:7 (3:4, 0:1, 2:2)

Góly: 7. Giroux (Frost, Ristolainen), 17. Lindblom (Konecny, Sanheim), 19. Giroux (Konecny, Yandle), 43. Atkinson (Hayes, Sanheim), 59. Laughton (Hayes) – 10. Johnson (O'Connor), 14. Landeskog (MacKinnon, Toews), 16. Newhook (Girard, Toews), 16. Makar (Annunen, Rantanen), 22. Ničuškin (Johnson, Girard), 46. Kadri (Rantanen), 52. Jost (Jayson Megna). Brankári: Jones - Annunen, strely na bránku: 32:50, 16.649 divákov.



Washington Capitals – Anaheim Ducks 4:3 pp a sn (1:0, 2:3, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 14. Wilson (Schultz, Ovečkin), 24. Hagelin (Eller, Oshie), 40. Carlson (Ovečkin), rozh. nájazd Ovečkin – 21. Manson (Milano, Zegras), 34. Milano (Zegras, Rakell), 36. Lettieri (Fowler, Terry). Brankári: Samsonov - Gibson, strely na bránku: 29:34, 18.573 divákov.



Dallas Stars – Arizona Coyotes 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Góly: 14. Hintz (Robertson), 50. Peterson (Radulov, Benn), 56. Benn (Gurianov, Suter), 58. Benn (Radulov) – 24. Gostisbehere (Keller, Kessel). Brankári: Holtby - Wedgewood, strely na bránku: 27:19, 17.256 divákov.



Vancouver Canucks – Los Angeles Kings 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Góly: 24. Boeser (Pearson, Miller), 26. Garland (Podkolzin, Pettersson), 47. Lammikko, 53. Miller (Boeser, Horvat). Brankári: Demko - Petersen, strely na bránku: 30:31, 18.591 divákov.



Seattle Kraken – Pittsburgh Penguins 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

Góly: 24. Eberle (Wennberg, Schwartz) – 2. Carter (Heinen, Zucker), 5. Crosby (Guentzel, Dumoulin), 6. Heinen (Marino, Pettersson), 39. Guentzel (Rodrigues, Crosby), 39. Carter (Letang, Heinen), 49. Guentzel (Rodrigues, Dumoulin). Brankári: Grubauer (6. Dacord) - DeSmith, strely na bránku: 29:31, 17.151 divákov.



Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 15:34 0 0 0 0 0 0

Martin Fehérváry (Washington) 19:45 0 0 0 0 1 2

Andrej Sekera (Dallas) 11:28 0 0 0 -1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/