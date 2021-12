Turné štyroch mostíkov možno bude opäť bez divákov. Nemci sa už zariadili, Rakúšania čakajú na rozhodnutie

V prípade zmeny vedia zareagovať

Jubilejný sedemdesiaty ročník

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Skokanskému Turné štyroch mostíkov rovnako ako pred rokom hrozí, že sa uskutoční bez divákov.Po aktuálnom sprísnení pandemických opatrení v Bavorsku je zrejmé, že v nemeckých dejiskách tradičného vrcholu sezóny skokanov na lyžiach na prelome rokov Oberstdorfe a Garmisch-Partenkirchene nedovolia vstup fanúšikov do pretekového areálu.V súvislosti s rakúskymi dejiskami Innsbruckom a Bischofshofenom ešte nepadlo rozhodnutie. Informoval o tom portál ORF.Ak by sa koronavírusové obmedzenia v Bavorsku v najbližších troch týždňoch opäť uvoľnili, organizátori by chceli rýchlo zareagovať a posunúť do predaja aspoň určitú časť vstupeniek."Momentálne to neočakávame. Sme však, samozrejme, veľmi flexibilní a v priebehu niekoľkých hodín by sme mohli opäť začať predávať lístky. V prípade potreby aj krátko pred Vianocami,“ povedal Michael Maurer, predseda lyžiarskeho klubu z Garmisch-Partenkirchenu a šéf organizačného výboru novoročných pretekov v rámci T4M.Tradičné Turné štyroch mostíkov sa na prelome rokov 2021 a 2022 uskutoční jubilejný sedemdesiatykrát. Jeho história sa začala písať v roku 1953 a prvým víťazom sa stal Rakúšan Josef Bradl.Obhajcom prvenstva z lanského ročníka je Poliak Kamil Stoch, ktorý celkovo triumfoval aj v sezónach SP 2016/2017 a 2017/2018. Štyri z ostatných piatich edícií sa skončili triumfom poľských reprezentantov.