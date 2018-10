NHL: Tatar asistoval pri triumfe Montrealu na ľade Pittsburghu

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



New Jersey - Edmonton 5:2,

Buffalo - New York Rangers 3:1,

Dallas - Winnipeg 5:1,

New York Islanders - Nashville 3:4,

Pittsburgh - Montreal 1:5,

Tampa Bay - Florida 2:1 pp a sn,

Toronto - Ottawa 3:5,

Minnesota - Vegas 1:2 pp a sn,

St. Louis - Chicago 4:5 pp,

Arizona - Anaheim 0:1,

Colorado - Philadelphia 5:2,

Calgary - Vancouver 7:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Jersey 7. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel jednou asistenciou k triumfu Montrealu Canadiens v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Pittsburghu Penguins 5:1. Dvadsaťsedemročný krídelník prihral na úvodný gól Brendana Gallaghera a zaznamenal tak premiérový bod v novom pôsobisku.