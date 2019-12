NHL: Tatar dvoma gólmi zariadil pre Montreal aspoň bod

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New Jersey - NY Rangers 0:4



Montreal - Philadelphia 3:4 pp

TATAR za domácich 2+0



Calgary - Ottawa 3:1



Detroit - Washington 2:5



Florida - Nashville 3:0



NY Islanders - Columbus 2:0



Tampa Bay - Carolina 2:3



Toronto - Buffalo 2:1 pp



Arizona - San Jose 2:4



St. Louis - Pittsburgh 5:2



Colorado - Chicago 7:3



Edmonton - Vancouver 2:5



Los Angeles - Winnipeg 2:1

New York 1. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v zámorskej NHL blysol dvoma gólmi, pre Montreal ale znamenali iba bod. Canadiens na domácom ľade podľahli Philadelphii 3:4 po predĺžení a pripísali si už siedmu prehru v sérii. Tatar bodoval v treťom dueli za sebou a v prebiehajúcej sezóne má na konte už deväť gólov a 24 bodov.O triumfe Philadelphie rozhodol ruský obranca Ivan Provorov v 31. sekunde predĺženia. Tatar v druhej tretine dostal Montreal do vedenia 2:1, keď do siete dorazil strelu obrancu Sheu Webera. V 44. minúte potom vyrovnal na 3:3 v presilovej hre. Celkovo odohral 15:01 min, do štatistík si pripísal aj mínusový bod, štyri strely a dve trestné minúty.Washington v zostave s Richardom Pánikom uspel na ľade Detroitu 5:2, pod čo sa hetrikom a asistenciou podpísal Alexander Ovečkin. Dva góly z toho dosiahol pri záverečnej hre domácich bez brankára a dostal sa na métu 20 presných zásahov v sezóne. Detroit si pripísal deviatu prehru v sérii a je na chvoste tabuľky súťaže. Pánik odohral 10:32 min a mal tri strelecké pokusy.Slovenský obranca Erik Černák sa po dvojzápasovom dištanci vrátil do zostavy Tampy Bay, ktoré prehrala doma s Carolinou 2:3. Černák si odpykal trest za zákrok na obrancu Buffala Rasmusa Dahlina. Proti Caroline odohral 14:03 min, mal dve strely. Tampa prehrala tretíkrát za sebou.