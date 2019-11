Southampton zdolal Watford a vyhral po ôsmich dueloch

Na snímke hráč Liverpoolu Virgil van Dijk oslavuje svoj gól v zápase 14. kola anglickej Premier League FC Liverpool - Brighton v Liverpoole 30. novembra 2019. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

sumáre:



Newcastle United - Manchester City 2:2 (1:1)



Góly: 25. Willems, 88. Shelvey - 22. Sterling, 82. De Bruyne



/Dúbravka odchytal za domácich celý zápas/







Chelsea Londýn - West Ham United 0:1 (0:0)



Gól: 48. Cresswell





Liverpool - Brighton 2:1 (2:0)



Góly: 18. a 24. van Dijk - 79. Dunk, ČK: 76. Alisson (Liverpool)





Tottenham Hotspur - Bournemouth 3:2 (1:0)



Góly: 21. a 50. Alli, 69. Sissoko - 73. a 90.+6 H. Wilson





Burnley - Crystal Palace 0:2 (0:1)



Góly: 45.+1 Zaha, 78. Schlupp





Southampton - Watford 2:1 (0:1)



Góly: 78. Ings, 83. Ward-Prowse - 24. Sarr



Londýn 30. novembra (TASR) - Futbalisti Liverpoolu dosiahli piaty triumf v Premier League v sérii, keď v sobotňajšom zápase 14. kola zdolali doma Brighton 2:1. Zverenci trénera Jürgena Kloppa tak zvýšili náskok na čele tabuľky pred druhým Manchestrom City, ktorý len remizoval v Newcastli 2:2, na jedenásť bodov. Rovnako stráca aj tretí Leicester City, no ten má ešte k dobru nedeľňajší duel s Evertonom."The Reds" viedli po prvom polčase 2:0, keď oba góly strelil hlavou obranca Virgil van Dijk, ktorý si v 18. minúte nabehol na priamy kop a o šesť minút neskôr na roh Trenta Alexandra-Arnolda. Líder tabuľky si však skomplikoval situáciu v 76. minúte, keď zahral brankár Alisson rukou mimo šestnástky a videl červenú kartu. Početnú výhodu využil o tri minúty neskôr Lewis Dunk, ktorý nachytal z priameho kopu náhradného brankára Adriana, ale Brightonu sa už vyrovnať nepodarilo.Hráči Manchestru City išli do vedenia v 22. minúte, keď sa presadil Raheem Sterling, no domáci odpovedali už o tri minúty zásluhou Jetra Willemsa. V ďalšom priebehu mali viac z hry hráči City, no proti pozornej obrane a Dúbravkovi sa dlho nedokázali presadiť. Podarilo sa im to až v 82. minúte, keď si odrazenú loptu na hranici šestnástky spracoval Kevin de Bruyne a z voleja ju napálil do ľavého horného rohu bránky. Newcastle však opäť dokázal vyrovnať už po pár minútach. Christian Atsu rozohral priamy kop z pravej strany rovno na Jonja Shelvyho, ktorý spoza šestnástky rozvlnil sieť - 2:2.V malom londýnskom derby prehrala Chelsea doma s West Hamom 0:1. Víťazný gól strelil v 48. minúte ľavý obranca Aaron Cresswell, ktorý si nabehol do šestnástky, zasekávačkou sa zbavil obrancu a prestrelil brankára. Chelsea tak prehrala druhý zápas za sebou a na štvrtom mieste stráca na vedúci Liverpool už 14 bodov.Jose Mourinho vyhral aj tretí zápas na lavičke Tottenhamu Hotspur, keď si jeho zverenci poradili doma s Bournemouth 3:2, no rovnako ako pred týždňom vo West Hame takmer prehajdákali trojgólový náskok. Aj v sobotu vyhrávali po dvoch góloch Deleho Alliho a jednom Moussa Sissoka viedli 3:0, no potom dovolili striedajúcemu Harrymu Wilsonovi znížiť. Southampton zvíťazil nad Watfordom 2:1, keď v záverečnej štvrťhodine otočil skóre z 0:1. "Svätci" vyhrali prvýkrát po ôsmich zápasoch i prvýkrát v prebiehajúcej sezóne na domácom ihrisku a v tabuľke sa posunuli na 18. miesto. Watford je stále posledný.