NHL:Tatar opäť skóroval, Halák 32 zákrokmi doviedol Boston k víťazstvu

výsledky NHL:

Philadelphia - Tampa Bay 5:6 pp, New Jersey - Detroit 2:3 pp, Minnesota - Buffalo 2:3, Carolina - Columbus 1:4, New York Rangers - Florida 4:2, Ottawa - Pittsburgh 6:4, Vancouver - Montreal 2:3 /TATAR za hostí 1+0/, Arizona - Boston 1:2 /HALÁK (Boston) inkasoval jeden gól, kryl 32 striel/, Nashville - Los Angeles 5:3, Calgary - Edmonton 4:2, San Jose - St. Louis 4:0

New York 18. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na nedeľu v zámorskej NHL svojím gólom k víťazstvu Montrealu 3:2 na ľade Vancouveru. V 29. minúte otvoril skóre duelu, bol to pre neho deviaty presný zásah v sezóne.Boston bez zraneného kapitána Zdena Cháru vyhral na ľade Arizony 2:1. Bruins sa mohli oprieť o výborný výkon Jaroslava Haláka, slovenský brankár inkasoval iba raz, zaskvel sa 32 úspešnými zákrokmi. Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia. Slovenský útočník Richard Pánik v drese Coyotes nebodoval.Tampa Bay zvíťazila na ľade Philadelphie 6:5 po predĺžení. Dvoma gólmi sa na výhre podieľal kanadský útočník Brayden Point. V drese hostí nastúpil v druhej obrannej formácii Slovák Erik Černák, 21-ročný zadák strávil na ľade vyše 17 minút, zapísal si 6 trestných minút, jeden mínusový bod a dve strely.Hostia viedli ešte v 50. minúte 5:1, potom sa však po zákroku Černáka, ktorý trafil Švéda Oskara Lindbloma pri mantineli, strhla šarvátka, za ktorú dostal Slovák dva dvojminútové tresty. Domáci z presilovky znížili, to ich naštartovalo a podarilo sa im v závere tretiny vyrovnať troma gólmi. V extračase napokon o výhre Tampy Bay rozhodol kanadský útočník Anthony Cirelli.V ďalšom zápase Ottawa bez slovenského obrancu Christiána Jaroša zdolala trápiaci si Pittsburgh 6:4. Nashville si doma poradil s Los Angeles 5:3, premiérovým hetrikom v profilige sa na triumfe Predators podieľal švédsky útočník Calle Järnkrok. Kings chýbal pre chrípku slovenský brankár Peter Budaj, nebol ani na striedačke.Carolina podľahla Columbusu 1:4, pri všetkých štyroch góloch Blue Jackets bol Cam Atkinson, keď k svojmu piatemu hetriku v NHL pridal aj jednu asistenciu.