Djokovič a Zverev postúpili do finále Turnaja majstrov v Londýne

Nemecký tenista Alexander Zverev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Turnaj majstrov 2018



semifinále:



Alexander Zverev (3-Nem.) - Roger Federer (2-Švaj.) 7:5, 7:6 (5),

Novak Djokovič (1-Srb.) - Kevin Anderson (4-JAR) 6:2, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa premiérovo v kariére prebojoval do finále ATP Turnaja majstrov. Tretí nasadený hráč zdolal v sobotňajšom prvom semifinále v Londýne dvojku podujatia Švajčiara Rogera Federera v dvoch setoch 7:5 a 7:6 (5). Duel trval 94 minút. Federer tak v tomto roku nezíska jubilejný 100. titul na okruhu. Nemec sa vo finále stretne s najvyššie nasadeným Novakom Djokovičom zo Srbska, zverenec trénera Mariána Vajdu v druhom semifinále vyhral nad štvorkou Kevinom Andersonom z JAR 6:2 a 6:2 za 1:17 hod.Prvý set bol mimoriadne vyrovnaný, v úvodných jedenástich gemoch sa ani jeden tenista nedostal k brejkbalu. Za stavu 6:5 pre Zvereva ale Federer servis nezvládol - neuhral pri ňom ani jednu loptičku a Nemec tak čistou hrou vybojoval prvé dejstvo vo svoj prospech v pomere 7:5.Šesťnásobný víťaz koncoročného podujatia Federer prvýkrát zobral súperovi podanie za stavu 1:1 v druhom sete, ale náskok neudržal a Zverev vzápätí vyrovnal na 2:2. Obaja hráči potom nepustili súpera k ďalším brejkovým možnostiam a set tak dospel do tajbrejku. V jeho koncovke rozhodol jediný minibrejk, za stavu 5:4 ho získal Zverev a napokon využil svoj druhý mečbal.Dvadsaťjedenročný Zverev je tak najmladší hráč vo finále Turnaja majstrov od roku 2009, keď sa tam prebojoval Argentínčan Juan Martin del Potro. Je zároveň prvý Nemec vo finále od roku 1996, keď o titul neúspešne bojoval Boris Becker. Zverev vyrovnal vzájomnú bilanciu s Federerom na 3:3.povedal po zápase Zverev. Ten dodatočne ľutoval situáciu z tajbrejku, keď za stavu 4:3 pre Federera pri výmene vypadla zberačovi loptička a Nemec hneď avizoval rozhodcovi, aby presušil hru. Švajčiar tak stratil dobrú šancu zvýšiť na 5:3, Zverev vzápätí esom vyrovnal na 4:4 a skrátenú hru napokon získal pre seba.Mnohí diváci po zápase Zvereva pre tento incident vypískali, Federer ale súpera odmietol kritizovať:V O2 Aréne vo večernom súboji tvrdil muziku Djokovič, hneď v prvej hre prerazil Juhoafričanovi servis. V ďalšom priebehu sa mu ešte podaril jeden brejk a prvý set vyhral 6:2. Situácia sa zopakovala aj v druhom sete, Anderson hneď v prvom geme stratil svoje podanie. Djokovič, svetová jednotka, vzal súperovi podanie aj v piatej hre a zápas doviedol hladko do víťazného konca. V ôsmej hre pri vlastnom podaní na víťazstvo v stretnutí predviedol 14-násobný grandslamový šampión čistú hru. V nedeľu zabojuje už o svoj šiesty titul na tomto podujatí. Tridsaťjedenročný Srb na turnaji ešte nestratil ani set, vzájomnú bilanciu s 32-ročným súperom upravil na 8:2.Zverev už s Djokovičom na turnaji hral, v skupine s ním prehral 4:6 a 1:6.