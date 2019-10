NHL: Tatar si pripísal dva body

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



New York Rangers - Edmonton 1:4

Ottawa - Tampa Bay 4:2

Los Angeles - Nashville 7:4

Boston - New Jersey 3:0

Carolina - Columbus 2:3

Detroit - Toronto 2:5

Chicago - Winnipeg 2:3 pp

Montreal - St. Louis 6:3 /TATAR za domácich 1+1/

New York Islanders - Florida 3:2 pp a sn

Dallas - Washington 1:4

Minnesota - Pittsburgh 4:7

Colorado - Arizona 3:2 pp

Vegas - Calgary 6:2

Vancover - Philadelphia 3:2 pp a sn

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v noci na dnes podieľal gólom a asistenciou na triumfe domáceho Montrealu nad St. Louis Blues 6:3. Canadiens dosiahli prvé víťazstvo v riadnom hracom čase v novej sezóne NHL.Dvadsaťosemročný Tatar v 13. minúte otvoril skóre stretnutia, druhý bod pridal v 36. min, keď prihral na vyrovnávajúci zásah Phillipovi Danaultovi. Obhajca Stanleyho pohára po prvý raz v ročníku nebodoval.Boston Bruins na vlastnom ľade zdolali New Jersey Devils 3:0. Brankár Jaroslav Halák iba sedel na striedačke, kapitán "medveďov" Zdeno Chára odohral 22:19 minúty a pripísal si dva plusové body a dvojminútový trest.Z víťazstva sa tešil aj Richard Pánik, ktorý s Washingtonom Capitals uspeli v Dallase 4:1. On, ani jeho krajan Andrej Sekera v domácom drese nebodovali, Sekera mal na konte dva mínusové body.Tampa Bay aj Erikom Černákom prehrala v Ottawe 2:4. Slovenský obranca strávil na ľade takmer 20 minút, inkasoval dvojminútový trest a pripísal si mínusový bod.Edmonton Oiler v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Jurčom zvíťazili v sobotňajšom dueli na ľade New Yorku Rangers 4:1. Jurčo zaznamenal plusový bod. Ústrednou postavou "olejárov" bol Nemec Leon Draisaitl, ktorý si pripísal na konto dva góly a asistenciu.