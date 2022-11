NHL: Tatar strelil štvrtý gól a Devils natiahli víťaznú sériu na 13 zápasov

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne NHL a jeho New Jersey natiahlo víťaznú sériu už na trinásť zápasov, čím vyrovnalo vlastný rekord. V noci na utorok zdolalo Edmonton 5:2. Cale Makar z Colorada dosiahol 200 bodov v 195 dueloch základnej časti a prekonal rekord medzi obrancami.





Tatar sa opäť predstavil v prvom útoku "diablov", celkovo odohral 14:10 min a do štatistík si pripísal aj dve strely na bránku, dva plusové body a jeden bodyček. Jeho gólový moment prišiel v 48. minúte, keď upravil na 4:2. Tridsaťjedenročný kridelník sa presadil po rýchlom prechode do útoku, keď si v strednom pásme prebral puk od Dawsona Mercera a vystrelil spoza hráča. Brankár Stuart Skinner síce jeho pokus vyrazil, ale slovenský útočník si našiel odrazený puk vo vzduchu, rukou si ho hodil na hokejku a z dorážky rozvlnil sieť. V devätnástom zápase sezóny to bol jeho dvanásty bod (4+8). Bol vyhlásený za tretiu hviezdu zápasu, prvou bol brankár Vítek Vaněček, ktorý kryl 28 striel hostí. Druhou hviezdou bol Nico Hischier, ktorý zaznamenal tri asistencie. Devils vyrovnali trinástym triumfom v sérii svoj klubový rekord z prelomu februára a marca 2001 a môžu ho zlomiť už v noci na štvrtok proti Torontu. Celkový rekord NHL drží Pittsburgh, ktorý vyhral v marci a apríli 1993 17 duelov po sebe. "Sme tím, ktorý píše históriu. Dokazujeme, že vieme víťaziť s každým a nemusíme sa pred ničím skrývať," uviedol Hischier pre nhl.com.Víťaznú sériu natiahol na sedem zápasov Boston, ktorý triumfoval na ľade Tampy Bay 5:3 a domácim ukončil ich šnúru štyroch výhier po sebe. V drese Lightning odohral 17 minút obranca Erik Černák, ktorý zaznamenal aj päť bodyčekov, jeden blok, dve trestné minúty a "mínusku". Kapitán Bostonu Patrice Bergeron si pripísal jednu asistenciu a pokoril tak métu 1000 bodov v základnej časti NHL. V 1235 dueloch má na konte 409 gólov a 591 asistencií a je 41. hráč v profilige, ktorý zaznamenal 1000 bodov s jedným tímom. Jeden z gólov Bostonu dal David Pastrňák, ktorý bodoval už v siedmom zápase za sebou. Bruins sú na čele Východnej konferencie o dva body pred Devils.Z výhry sa tešil Adam Ružička, ktorý odohral necelých 12 minút v zápase Calgary na ľade Philadelphie (5:2) a do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku, bodyček a blok. Blake Coleman sa na výhre podieľal gólom a dvoma asistenciami. Flyers prehrali siedmy duel po sebe a odohrali druhý zápas za sebou bez útočníka Travisa Konecneho, ich najlepšieho strelca. K dispozícii nemali ani útočníka Scotta Laughtona pre zranenie v hornej časti tela. "Kľúčoví chlapci majú zranenia a my musíme len nájsť spôsob, ako držať spolu ako tím a pokračovať v tomto boji. Musíme nájsť spôsob, ako zvíťaziť v zápasoch," uviedol zadák Travis Sanheim.St. Louis vyhralo doma nad Anaheimom 3:1 vďaka dvom gólom zo záverečnej päťminútovky a víťaznú sériu natiahlo na sedem duelov. V drese hostí chýbal slovenský útočník Pavol Regenda, ktorý bol zdravý náhradník. Ducks prehrali tretí duel po sebe. V drese domácich sa asistenciou presadil Jordan Kyrou, čím natiahol bodovú sériu na päť zápasov.Josh Morrissey zariadil triumf Winnipegu nad Carolinou 4:3 po predĺžení dvoma gólmi, vrátane víťazného v extračase. V profilige dal dva góly v zápase po prvý raz, doposiaľ odohral 440 duelov. Hurricanes trápi nízka efektivita v početnej výhode, nevyužili už 16 presiloviek po sebe. Na ľade Jets prehrávali 0:3, dokázali v závere vyrovnať aj vďaka trom asistenciám Sebastiana Aha, záver však patril domácim.New York Islanders triumfovali na ľade Toronta, o víťazný gól na 3:2 v predĺžení sa postaral Anthony Beauvillier. Využil prihrávku od Brocka Nelsona a skóroval strelou zápästím z ľavej strany, čím ukončil 10-zápasové gólové suchoty. "Hneď po góle som mal obrovskú chuť kričať. Cítil som sa celkom dobre počas celého zápasu a to je všetko, na čom záleží," povedal Beauvillier.San Jose vyhralo nad Ottawou 5:1, keď sa v jeho drese presadilo päť rôznych strelcov. Domácim pomohol aj brankár Kaapo Kahkonen, ktorý mal 37 úspešných zákrokov. "Som naozaj hrdý na každého jedného z našich chlapcov," povedal tréner "žralokov" David Quinn.Vegas triumfovalo na ľade Vancouveru 5:4 a na čele Západnej konferencie má šesťbodový náskok pred Dallasom, ten však odohral o zápas menej. Rozhodujúci gól duelu strelil Alex Pietrangelo, William Carrier skóroval dvakrát. Jack Eichel zaznamenal dve asistencie a predĺžil svoju bodovú sériu na štyri zápasy.Stars prehrali v noci na domácom ľade s Coloradom 2:3 po nájazdoch. V drese hostí strelil jeden gól Makar, ktorý tak dosiahol 200 bodov v základnej časti súťaže vo svojom 195. zápase, najrýchlejšie spomedzi všetkých obrancov NHL v histórii. Colorado zaznamenalo tretiu výhru po sebe. "Musíme byť vďační nášmu brankárovi Oettingerovi. Chceli sme získať aj druhý bod navyše, ale bez neho by sme nedosiahli ani na predĺženie," pochválil spoluhráča útočník "hviezd" Jason Robertson.

výsledky:



New Jersey Devils - Edmonton Oilers 5:2 /TATAR 1+0/, Philadelphia Flyers - Calgary Flames 2:5, Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 3:5, Toronto Maple Leafs - New York Islanders 2:3 pp, Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 4:3 pp, Nashville Predators - Arizona Coyotes 4:3 pp a sn, St. Louis Blues - Anaheim Ducks 3:1, Dallas Stars - Colorado Avalanche 2:3 pp a sn, San Jose Sharks - Ottawa Senators 5:1, Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 4:5