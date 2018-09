NHL: Tatar zavŕšil v príprave obrat Montrealu

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky prípravných stretnutí NHL:



Pittsburgh - Columbus 7:3, Minnesota - Colorado 7:0, Buffalo - Toronto 2:3, Detroit - Boston 4:3 pp /CHÁRA 0+1, BAKOŠ (obaja Boston) 0+1/, Montreal - Ottawa 3:2 /TATAR 1+0 - JAROŠ 0+1/, New York Islanders - New York Rangers 5:2, Tampa Bay - Nashville 5:2, Dallas - Florida 3:4 pp, Arizona - Anaheim 6:1, Calgary - Vancouver 5:2, San Jose - Vegas 4:5 pp a sn

New York 23. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar rozhodol v noci na nedeľu svojím gólom o víťazstve Montrealu nad Ottawou v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Domáci Canadiens dokázali otočiť stav z 0:2 na 3:2, pričom o víťazný zásah sa postaral Tatar v 42. minúte, keď s prispením korčule tečoval strelu Brendana Gallaghera od modrej čiary. Pre 27-ročného útočníka to bol prvý gól v drese Montrealu od nedávnej výmeny z Vegas. Tatar odohral vyše 15 minút a zaznamenal aj plusový bod.V zápase sa predstavil aj jeho krajan Christián Jaroš, ktorý asistoval pri prvom góle Ottawy z hokejky Bradyho Tkachuka. Dvaja Slováci sa bodovo presadili i v dueli Detroit - Boston (4:3 pp). Kapitán hostí Zdeno Chára a jeho spoluhráč Martin Bakoš si zhodne pripísali v drese Bruins asistenciu. V zostave "medveďov" sa objavil aj ich krajan Peter Cehlárik. Do hry zasiahol v noci i obranca Erik Černák, ktorý sa radoval z domáceho víťazstva Tampy Bay nad Nashvillom (5:2).