NHL: Tatarov gól Devils v Nashville nestačil, hetrik Ovečkina

Hokejisti New Jersey Devils prehrali v zápase NHL na ľade Nashville Predators 2:4, k úspechu im nestačil ani gól slovenského útočníka Tomáša Tatara. Slovák stanovil v 60. minúte skóre duelu, keď dosiahol tretí gól v ročníku. Na ľade strávil vyše 15 minút, zapísal si jeden plusový bod.



Zápas sa začal v rýchlom tempe, pričom aktívnejším tímom bol Nashville. V 8. minúte sa im to vyplatilo, keď z bezprostrednej blízkosti skóroval Roman Josi, ktorého strela prepadla brankárovi medzi betónmi - 1:0. Brankár Preds Jonathan Bernier následne tím podržal, keď zvládol samostatnú akciu dvoch súperových hráčov. V druhej tretine sa po dobrej prihrávke Nicka Cousinca pred bránkou presadil voľný Philip Tomasino - 2:0. V tretej tretine domáci zvýšili na 3:0, keď Matt Duchene šikovne poslal puk pred bránku a Mikael Granlund sa presadil napriek tomu, že bol obklopený súperovými obrancami. Devils znížili v 52. minúte, keď Andreas Johnsson prekvapil brankára Juusea Sarosa. V 59. minúte pridal gól do prázdnej brány Alexandre Carrier 4:1 a o minútu neskôr Tatar už len upravil skóre, keď po dlhej prihrávke od Johnssona prekonal brankára domácich pomedzi nohy.

Washington zaknihoval na domácom ľade víťazstvo 4:3 nad Floridou. Od začiatku zápasu boli domáci aktívnejší, v presilovke Ovečkinovu strelu tečovala obrana do žrde. Florida išla do vedenia v 20. minúte, Jonathan Huberdau sa presadil v samostatnom úniku. Washington odpovedal už na začiatku druhej tretiny, keď v oslabení využil zle načasované striedanie hostí a Tom Wilson premenil situáciu dvoch na jedného. Vzápätí dal v presilovke gól Ovečkin po dorážke Wilsonovej strely - 2:1. Hostia vystriedali brankárov, keďže Sergej Bobrovskij si tvrdo udrel hlavu, keď ho ešte po prvom góle neúmyselne zrazil na ľad Wilson. Rusov náhradník Spencer Knight inkasoval hneď vo svojej prvej minúte v hre od Ovečkina (3:1) a v 25. minúte sa do bránky opäť vrátil Bobrovskij. Florida znížila v 27. minúte vďaka voľnému Samovi Reinhartovi. Po góle urobili hostia opäť zmenu na brankárskom poste, keď hlavný rozhodca poslal Bobrovského na striedačku pre podozrenie na otrasu mozgu. Rus sa ešte v 38. minúte stihol po dôkladnom vyšetrení vrátiť a duel dochytal. V tretej tretine skompletizoval kapitán Washingtonu 28. kariéreny hetrick, keď premenil prihrávku Kuznecova spoza brány.

Tridsaťšesťročný Ovečkin má na konte už 117 víťazných gólov v kariére a len jeden mu chýba na Phila Esposita na treťom mieste historického poradia. V tejto sezóne má "Ovie" na konte 18 gólov v 21 zápasoch, spolu nazbieral 36 bodov. "Ak mám šancu strieľať, tak strieľam. Ak mám šancu prihrať, tak prihrám. Je to jednoduché, viete?" citoval ho web nhl.com. Ovečkin už dosiahol 273 presilovkových gólov v kariére, čím sa priblížil len na rozdiel jedného k ligovému rekordu Davea Andreychuka. Vyrovnal si aj osobné maximum v počte hetrikov proti jednému tímu – Floride ich strelil už tri, rovnako ako Ottawe. Ovečkin prekonal aj klubový rekord Slováka Petra Bondru. Vo veku 36 rokov a 70 dní sa stal najstarším hráčom Capitals, ktorý strelil hetrik. Slovenský útočník držal doteraz rekord s vekom 35 rokov a 295 dní. Slovenský obranca Capitals Martin Fehérváry odohral takmer 20 minút, do štatistík si zapísal dve strely aj dve trestné minúty.

Zlú bilanciu posledných zápasov sa nepodarilo napraviť New Yorku Islanders, ostrovania prehrali ôsmy zápas za sebou, keď nestačili doma na Pittsburgh (0:1). Prvých pätnásť minút boli aktívnejší hostia a hralo sa takmer bez prerušení, Islanders sa chopili iniciatívy až v závere tretiny. Jediný gól zápasu padol v druhej tretine - domáci nevyužili presilovku a následne pykali po rýchlej strele k vzdialenejšej žrdi od Kaspera Kapanena. Slovenský útočník Islanders Richard Pánik odohral vyše 16 minút, Zdeno Chára do zápasu nenastúpil.



Obhajca Tampa Bay zdolal doma nováčika zo Seattle 3:0, ruský brankár Andrej Vasilevskij predviedol 17 úspešných zákrokov, zaznamenal druhý shutout za sebou a získal 200. víťazstvo v kariére v profilige. Lightning vyhrali tretí zápas za sebou.



New York Rangers uspeli v stretnutí na ľade Bostonu 5:2 a slávili v NHL tretie víťazstvo za sebou. Artemij Panarin, Ryan Strome a Dryden Hunt sa na výhre zhodne podieľali gólom a asistenciou.

výsledok:



Boston - New York Rangers 2:5,



Philadelphia - Carolina 3:6,



Chicago - St. Louis 3:2 pp,



Minnesota - Winnipeg 7:1,



Anaheim - Ottawa 4:0,



Washington - Florida 4:3,



Nashville - New Jersey 4:2

(za hostí T. TATAR 1+0),



Buffalo - Montreal 4:1,



Columbus - Vancouver 4:2,



Tampa Bay - Seattle 3:0,



Dallas - Colorado 3:1,



New York Islanders - Pittsburgh 0:1,



San Jose - Toronto 1:4 po 2. tretine