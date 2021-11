Slovenské hádzanárky dostali lekciu od vicemajsteriek sveta, so Španielkami vysoko prehrali

Hra im nefungovala od prvých sekúnd

Šanca na reparát proti Nemecku

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskej reprezentácii žien v hádzanej nevyšiel vstup do turnaja v Španielsku, ktorý je pre ňu generálkou na majstrovstvá sveta. Zverenky trénera Pavla Streichera v piatok večer prehrali s domácimi Španielkami vysoko 15:35, s úradujúcimi vicemajsterkami sveta nedokázali držať krok počas celého duelu.Už po prvom polčase prehrávali Slovenky dvojciferným rozdielom 8:19, po zmene strán sa obraz hry nezmenil a náskok domácich sa ešte zvyšoval."Od prvej sekundy nám nefungovalo nič z toho, čo sme chceli hrať. Začínalo to hrou v defenzíve a veľké problémy nám v útoku robila ofenzívna obrana súpera. Navyše, ak sme sa aj dostali do šancí, tak sme ich vinou zlej efektivity nedokázali využiť, a tak bol z toho obrovský rozdiel v skóre. Každý z nás si je vedomý, že vieme hrať lepšiu hádzanú, ako sme predviedli. Našou úlohou je urobiť všetko pre to, aby sme sa proti silnému Nemecku prezentovali v oveľa lepšom svetle," zhodnotil tréner Streicher podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Iba 15 strelených gólov je pre slovenský tím zlá vizitka. Najlepšími strelkyňami výberu SR boli trojgólové Réka Bíziková a Nikoleta Trúnková. Šancu na reparát majú slovenské hráčky už v sobotu, keď od 16.00 h hrajú proti Nemkám, ktoré v piatok zdolali Poľky 31:27.Nemecké hádzanárky budú súperkami Sloveniek aj v základnej skupine na svetovom šampionáte. S turnajom sa rozlúčia v nedeľu duelom proti Poľkám od 11.00 h.