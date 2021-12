NHL: Tatarov gól nezabránil prehre New Jersey na ľade Minnesoty

Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal svoj piaty gól v prebiehajúcej sezóne NHL, no jeho tím New Jersey prehral na ľade Minnesoty 2:5. Pre domácich to bolo už piate víťazstvo v rade.





NHL - výsledky

Tatar sa strelecky presadil v druhom dueli za sebou, keď v 28. minúte využil prienikový pas od obrancu Dougieho Hamiltona a strelou pomedzi betóny brankára Kaapa Kahkonena znížil z brejku priebežne na 2:3 z pohľadu hostí. Viac gólov však už "diabli" nepridali a prehrali tak siedmy z uplynulých deviatich zápasov. Tatar odohral 13:29 min a mal celkovo štyri strely na bránku. Rus Kirill Kaprizov sa v drese Minnesoty blysol dvoma gólmi a asistenciou, Ryan Hartman mal gól a dve asistencie.Patrick Kane rozhodol v nájazdoch o triumfe Chicaga na ľade Washingtonu 4:3. Kapitán domácich Alexander Ovečkin sa gólovo nepresadil, pripísal si jednu asistenciu. Jeho slovenský spoluhráč, obranca Martin Fehérváry mal minutáž 19:33 s dvoma plusovými bodmi, dvoma bodyčekmi a jednou strelou na bránku.Švédsky obranca Victor Hedman prispel dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Tampy Bay nad St. Louis 4:2. Obranca domácich Erik Černák odohral 20:17 min, mal plusový bod, tri strely a štyrikrát zblokoval pokusy súpera. St. Louis pred zápasom zaradili na covidovú listinu brankára Jordana Binningtona a obrancu Justina Faulka.Dallas zdolal doma Columbus 3:2 a zaznamenal šiesty triumf v sérii. Dvoma gólmi sa na tom podieľal Jason Robertson, slovenský obranca domácich Andrej Sekera odohral necelých 10 minút.Brankár Jeremy Swayman zaznamenal so 42 zákrokmi tretie čisté konto v kariére a aj vďaka nemu Boston uspel na ľade Nashvillu 2:0. Florida zdolala doma Buffalo 7:4, Jonathan Huberdeau si pripísal päť bodov (1+4) a Sam Reinhart štyri (1+3).





Carolina - Ottawa 2:3, Washington - Chicago 3:4 pp a sn, Florida - Buffalo 7:4, Tampa Bay - St. Louis 4:2, Montreal - Colorado 1:4, NY Islanders - San Jose 1:2 pp, Minnesota - New Jersey 5:2 /T. TATAR za hostí 1+0/, Nashville - Boston 0:2, Dallas - Columbus 3:2, Los Angeles - Calgary 2:3