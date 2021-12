WTA zastavila konanie všetkých turnajov v Číne

Ženská tenisová asociácia (WTA) pozastavila konanie turnajov svojho okruhu v Číne vrátane Hong Kongu. Dôvodom sú obavy o bývalú svetovú deblovú jednotku Šuaj Pcheng. Jej komunikácia po obvinení vrcholného čínskeho politického predstaviteľa zo sexuálneho obťažovania klesla na minimum.



WTA plánovala v roku 2021 zorganizovať v Číne 11 podujatí, no pre pandémiu koronavírusu sa žiadne z nich nekonal. "Vzhľadom na súčasný vývoj aféry máme obavy o to, čomu by hráči a členovia tímu mohli čeliť v Číne. Máme pochybnosti o konaní podujatí aj v roku 2022," vyhlásil v stredu podľa AFP predseda WTA Steve Simon.