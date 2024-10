NHL: Tatarov prvý gól v sezóne, Slafkovský pomohol asistenciami Montrealu

Slovenský hokejista Martin Pospíšil bodoval aj v druhom zápase Calgary v novom ročníku zámorskej NHL. V drese Flames si pripísal dve asistencie a jeho tím zdolal Philadelphiu 6:3. Za domácich nastúpil aj jeho krajan Samuel Honzek, ktorý nebodoval. Tomáš Tatar strelil v noci na nedeľu svoj prvý gól v sezóne. Tridsaťtriročný útočník dosiahol aj asistenciu a pomohol New Jersey v zostave aj so Šimonom Nemcom triumfovať na ľade Washingtonu s Martinom Fehérvárym 5:3. Juraj Slafkovský prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Ottawou 4:1. Čisté kontá zaznamenali Cam Talbot (Detroit), Jake Oettinger (Dallas) a Lukáš Dostál (Anaheim).



Pospíšil prežíva vydarený vstup do sezóny. Dvadsaťštyriročný Slovák sa opäť predstavil na centri tretej formácie a po jeho akcii padol prvý gól stretnutia. V 6. minúte prihral spoza bránky Jonathanovi Huberdeauovi, ktorý šťastne ramenom dostal puk do siete. V druhej časti dohral Jamieho Drysdalea a Tyson Foerster ho vyzval na bitku. Obaja dostali päťminútový trest, Foerster za vyvolanie bitky aj dve minúty navyše a Flames tak mali presilovku. V 56. minúte Pospíšil vyhral vhadzovanie v útočnom pásme, po strele Jakea Beana sa opäť k nemu dostal puk a našiel pred bránou voľného Huberdeaua, ktorý strelil druhý gól v stretnutí a upravil na 5:2. Tridsaťjedenročný kanadský útočník sa blysol v stretnutí až štyrmi bodmi za bilanciu 2+2. Pošpíšil odohral 9:09 minút a mal aj dve "plusky". Po dvoch dueloch má na konte jeden gól a tri asistencie. Honzek aj v druhom stretnutí sezóny nastúpil v prvom útoku s Nazemom Kadrim a Andrejom Kuzmenkom. Strávil na ľade 12:43 min, mal tri strely, jeden hit a dostal dvojminútový trest. Dva góly Philadelphie strelil Travis Konecny, na druhý mu prihral 19-ročný nováčik Matvej Mičkov a zaznamenal svoj prvý bod v NHL. Otvárací zápas Flames sa začal o niečo neskôr, pretože pred duelom si v Scotiabank Saddledome videom zaspomínali na najkrajšie momenty Johnnyho Gaudreau v drese “plameňov.” Gaudreau so svojim bratom Matthewom tragicky zahynuli 29. augusta, keď ich na bicykloch zrazil opitý vodič.



Tatar nastúpil tradične v druhej formácii s Dawsonom Mercerom a kapitánom Nicom Hischierom. Premiérový presný zásah v ročníku zaznamenal v 24. minúte duelu, keď ho Stefan Noesen našiel spoza bránky a Slovák na dvakrát prekonal Charlieho Lindgrena. Po jeho zásahu viedli “diabli” 3:2. Skúsený útočník neskôr prihrával na gól Mercera, ktorý upravil strelou do prázdnej brány na konečných 5:3. Tatar odohral 13:57 minút a okrem dvoch bodov si pripísal aj "plusku" a štyri strely. Nemec strávil na ľade 14:35 min, mal tri strely a jeden plusový bod. Hráči Devils triumfovali v treťom zo štyroch duelov, Erik Haula a Noesen mali bilanciu 0+3, Paul Cotter sa presadil dvakrát. Dvadsaťštyriročný americký útočník, ktorý prišiel v lete výmenou z Vegas Golden Knights, sa stal prvým od sezóny 2014/15, ktorý strelil štyri góly v prvých štyroch zápasoch v drese Devils. Naposledy to dokázal Michael Cammalleri. “Páčil sa mi v každom zápase, ktorý sme hrali. Občas premýšľam, že by si zaslúžil aj viac času na ľade. Naplno využíva šancu, ktorú dostáva,” povedal tréner “diablov” Sheldon Keefe na adresu Cottera. Druhý gól v sezóne strelil mladý obranca Seamus Casey, keď vyrovnal na 1:1. "Páči sa mi ako sme hrali. Po inkasovanom góle sme nasledujúce striedanie mali veľmi dobré a nepustili sme súpera, aby sa rozbehol,” povedal Noesen pre nhl.com. Fehérváry odohral 20:59 minút, dosiahol dve "mínusky", dve strely a jeden hit. Pre Capitals to bol prvý duel v novej sezóne. Zápas pre zranenie nedohral obranca Washingtonu Matt Roy.



Slafkovský zaznamenal asistencie pri dvoch góloch Colea Caufielda. V 16. minúte ho našiel krížnou prihrávkou a 23-ročný americký útočník po výmene puku s Mikeom Mathesonom namieril presne nad ľavé rameno Linusa Ullmarka. Slovenský krídelník bol aj pri poslednom presnom zásahu v stretnutí, keď sa dostal do samostatného úniku kapitán Nick Suzuki, Ullmark ešte jeho šancu zneškodnil, Caufield však dorazil puk do siete. Slafkovský odohral 13:38 minút, mal jednu strelu a dve "plusky". Po troch dueloch má bilanciu 0+3. Slafkovský tesne pred koncom druhej tretiny zamieril do šatne, ale na začiatok tretej časti sa vrátil na ľad. Caufield skóroval vo všetkých troch zápasoch novej sezóny, na konte má štyri presné zásahy. “Cítim sa veľmi dobre, ale sú to len tri zápasy. Hrali sme proti silným súperom, mali sme dobrý štart, no sme len na začiatku sezóny,” povedal Caufield. Naposledy skóroval v drese Canadiens v prvých troch dueloch sezóny Tomáš Plekanec (2014/15). Prvý gól v profilige dosiahol švédsky útočník Emil Heineman, ktorý v 11. minúte využil presilovku a poslal Canadiens do vedenia 1:0, dve asistencie zaznamenal aj mladý obranca Lane Hutson. V bránke podal skvelý výkon Sam Montembeault, ktorý kryl 24 z 25 striel a prekonal ho len Tim Stützle, ktorý v dvoch zápasoch strelil tri góly. Montembeault v prvom zápase “vynuloval” Toronto, keď zlikvidoval 48 striel. Canadiens prerušili deväťzápasovú sériu prehier so Senators, ktorá sa ťahala od 5. apríla 2022.





Hráči Utahu uspeli aj v treťom zápase po presťahovaní z Arizony, o víťazstve Hockey Club na ľade New Yorku Rangers 6:5 rozhodol v predĺžení svojim druhým gólom v zápase Clayton Keller. Kapitán si pripísal aj asistenciu. Nick Schmaltz dosiahol za hostí tri asistencie a Barrett Hayton mal bilanciu 1+1. Skóroval aj Dylan Guenther a s piatimi gólmi je priebežne najlepší strelec NHL. Guenther a Hayton skórovali vo všetkých troch zápasoch Utahu, v modernej ére sa to v novom klube na mape NHL podarilo predtým len štyrom hráčom. Rangers ani raz v stretnutí nevyhrávali, Adam Fox získal tri asistencie a Artemij Panarin strelil dva góly.



Cam Talbot zneškodnil 42 striel Nashvillu a hneď v prvom zápase za Detroit dosiahol čisté konto. Red Wings vyhrali 3:0, presadili sa J.T. Compher, Andrew Copp a Dylan Larkin. “Chalani hrali veľmi obetavo, hádzali sa do striel, čo ocení každý brankár,” povedal Talbot po 32. shutoute v NHL. Pred sezónou podpísal s Red Wings dvojročnú zmluvu na 5 miliónov dolárov. Predators neuspeli ani v druhom stretnutí sezóny, ofenzívne posily Steven Stamkov a Jonathan Marchessault vyprodukovali spolu osem striel, ale vyšli naprázdno.



Neinkasoval ani brankár Jake Oettinger, keď pomohol 32 zákrokmi k triumfu Dallasu. Stars zdolali New York Islanders tiež 3:0 a veľký podiel mal na tom dvojgólový Tyler Seguin. Za domácich sa presadil aj kapitán Jamie Benn. “Oettinger bol fantastický, s takým brankárom sa hrá výborne. V každom zápase cítime, že môžeme vyhrať, pretože máme jeho,” povedal Benn na adrese Oettingera, pre ktorého to bol 11. shutout v kariére.



Skvelý brankársky výkon podal aj český reprezentant Lukáš Dostál, ktorý na ľade San Jose zlikvidoval všetkých 30 striel Sharks a pomohol Anaheimu k víťazstvu 2:0 v otváracom zápase sezóny. Majster sveta z roku 2024 si pripísal druhé čisté konto v profilige. “Puky ma triafali a chalani hrali predo mnou perfektne, veľmi mi pomohli,” povedal Dostál. “Keby nebol v bránke, tak sa zápas mohol vyvíjať úplne inak. Dostál bol rozdielový hráč,” dodal tréner “káčerov” Greg Cronin. Anaheim rozhodol dvoma gólmi v tretej tretine, o ktoré sa postarali Isac Lundeström a do prázdnej bránky Trevor Zegras. V bránke “žralokov” debutoval Dostálov krajan Vítek Vaněček a pripísal si 28 zákrokov. Pre zranenie nenastúpila tohtoročná draftová jednotka Macklin Celebrini, jeho stav sa bude posudzovať na týždennej báze.



Hokejisti Bostonu zvíťazili nad Los Angeles 2:1 po predĺžení. O triumfe Bruins rozhodol v 64. minúte český útočník David Pastrňák. Bol to jeho tretí gól v sezóne, skóroval v každom z troch úvodných zápasoch Bruins. V riadnom hracom čase sa presadili Elias Lindholm a Trevor Moore. Brankár Jeremy Swayman zaznamenal 33 zákrokov.



Prvé víťazstvo v sezóne zaznamenali hráči Buffala, keď zdolali doma úradujúcich víťazov Stanley Cupu Floridu 5:2. “Víťazstvo sme veľmi potrebovali, každý si uvedomoval dôležitosť tohto zápasu. Pracovali sme tvrdo 60 minút a boli sme za to odmenení,” povedal tréner Sabres Lindy Ruff, pre ktorého je to prvé víťazstvo po návrate do Buffala. Alex Tuch pridal ku gólu aj asistenciu, skóroval aj Tage Thompson, brankár Devon Levi kryl 23 striel. Panthers chýbali ofenzívne opory Matthew Tkachuk (choroba) a Aleksander Barkov (zranenie).



William Nylander pomohol dvoma gólmi k víťazstvu Toronta nad Pittsburghom 4:2. Mitch Marner mal bilanciu 1+1, brankár Anthony Stolarz (21 zákrokov) zaznamenal prvé víťazstvo v drese Maple Leafs. Útočník “tučniakov” Jevgenij Malkin mal dve asistencie a zaznamenal ďalší míľnik v kariére 1300 bodov. Hviezdny center Toronta Auston Matthews nebodoval ani v treťom zápase, na bránku Penguins vyslal osem striel.



Chicago vyhralo na ľade finalistu minulej sezóny v Edmontone 5:2. Prvý gól v sezóne zaznamenal Connor Bedard a pridal aj dve asistencie. Devätnásťročný Kanaďan má na konte päť bodov (1+4) v prvých troch zápasoch. Teuvo Teräväinen strelil dva góly a pridal dve asistencie, Seth Jones mal bilanciu 1+2 a Petr Mrázek chytil 36 striel. Góly Oilers strelili Leon Draisaitl a Corey Perry.



Columbus vyhral na ľade Colorada 6:4, Sean Monahan, Kirill Marčenko a Jegor Činakov strelili gól a pridali dve asistencie. Prvý bod v NHL zaznamenal český útočník Ivan Ivan, ktorý asistoval pri góle Nathana MacKinnona.

NHL - sumáre:



Boston Bruins - Los Angeles Kings 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 37. Lindholm (Marchand), 64. Pastrňák (Lohrei, Poitras) - 26. Moore (Danault, Byfield). Brankári: Swayman - Kuemper, strely na bránku: 25:34.



Buffalo Sabres - Florida Panthers 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Góly: 17. Greenway (Krebs), 18. Thompson (Tuch, Clifton), 22. Jokiharju (Dahlin, Quinn), 37. Samuelsson (Zucker, McLeod), 59. Tuch - 10. Schmidt (Greer, Boqvist), 39. Bennett (Reinhart, Rodrigues). Brankári: Levi - Knight, strely na bránku: 27:25.



Detroit Red Wings - Nashville Predators 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 22. Compher (Chiarot, Seider), 47. Copp (Raymond, Edvinsson), 60. Larkin. Brankári: Talbot - Saros, strely na bránku: 22:42.



Montreal Canadiens - Ottawa Senators 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Góly: 11. Heineman (Dvorak), 16. Caufield (Matheson, SLAFKOVSKÝ), 44. Newhook (Hutson, Guhle), 48. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ) - 46. Stützle (Tkachuk, Jensen). Brankári: Montembeault - Ullmark, strely na bránku: 26:25.



New York Rangers - Utah Hockey Club 5:6 pp (1:1, 3:4, 1:0 - 0:1)

Góly: 9. Panarin (Lafreniere), 24. Panarin (Fox, Trocheck), 30. Miller (Fox), 38. Schneider (Trouba, Cuylle), 53. Cuylle (Fox, Kakko) - 4. Hayton (Keller, Schmaltz), 22. McBain (Koljačonok, Cooley), 27. Keller (Kerfoot), 29. Stenlund (Maccelli), 34. Guenther (Schmaltz, Hayton), 65. Keller (Schmaltz)



Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Góly: 21. Nylander (Domi), 23. Knies (Rielly, Marner), 43. Marner, 60. Nylander (Domi) - 11. Letang (Crosby, Malkin), 53. Rakell (Malkin). Brankári: Stolarz - Blomqvist, strely na bránku: 33:23.



Washington Capitals - New Jersey Devils 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Góly: 11. Carlson (Dubois, Strome), 21. Strome (Carlson, Ovečkin), 42. Wilson (McMichael) - 14. Casey (Bratt, Meier), 17. Cotter (Noesen, Haula), 24. TATAR (Noesen, Haula), 34. Cotter (Noesen, Haula), 60. Mercer (TATAR, Hischier). Brankári: Lindgren - Markström, strely na bránku: 32:33.



Dallas Stars - New York Islanders 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 8. Seguin (Marchment, Duchene), 31. Benn (Johnston), 59. Seguin (Marchment, Steel). Brankári: Oettinger - Varlamov, strely na bránku: 27:34.



Minnesota Wild - Seattle Kraken 4:5 pp a sn (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 10. Zuccarello (Kaprizov, Rossi), 22. Boldy (Kaprizov, Zuccarello), 42. Kaprizov (Rossi, Faber), 53. Hartman (Boldy, Spurgeon) - 22. Eberle (McCann, Montour), 29. Eberle (Burakovsky, Dunn), 43. Kartye (Tanev, Gourde), 57. McCann (Evans, Burakovsky), rozh. náj. Eberle. Brankári: Fleury - Daccord, strely na bránku: 38:34.



Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)

Góly: 20. MacKinnon (Ivan, Rantanen), 23. Wood (Kelly, de Haan), 24. Mittelstadt (Colton, Makar), 59. Colton (MacKinnon, Makar) - 7. Werenski (Činachov, Monahan), 8. Johnson (Christiansen), 22. Fantilli (Labanc, Tarasov), 25. Marčenko (Severson), 30. Činachov (Monahan, Marčenko), 60. Monahan (Marčenko, Činachov). Brankári: Georgijev (22. Annunen) - Tarasov, strely na bránku: 30:23.



Calgary Flames - Philadelphia Flyers 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Góly: 6. Huberdeau (POSPÍŠIL, Mantha), 8. Weegar (Huberdeau, Kuzmenko), 35. Kadri (Kuzmenko, Huberdeau), 55. Backlund (Coleman, Zary), 56. Huberdeau (POSPÍŠIL, Bean), 59. Kadri (Kuzmenko, Weegar) - 28. Konecny (Laughton, Johnson), 39. Farabee (Brink, Couturier), 58. Konecny (Mičkov, Frost). Brankári: Wolf - Fedotov, strely na bránku: 32:40.



Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Góly: 25. Perry (Skinner, Ekholm), 51. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins) - 16. Kurashev (Hall, Kaiser), 31. Jones (Bedard, Teräväinen), 34. Bedard (Teräväinen, Brodie), 46. Teräväinen (Jones, Bedard), 60. Teräväinen (Vlasic, Jones). Brankári: Pickard - Mrázek, strely na bránku: 38:20.



San Jose Sharks - Anaheim Ducks 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 51. Lundeström (McGinn, Leason), 59. Zegras (Fowler, McTavish). Brankári: Vaněček - Dostál, strely na bránku: 30:30.

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 13:57 1 1 2 +1 4 0

Juraj Slafkovský (Montreal) 13:38 0 2 2 +2 1 0

Martin Pospíšil (Calgary) 09:09 0 2 2 +2 0 5

Šimon Nemec (New Jersey) 14:35 0 0 0 +1 3 0

Martin Fehérváry (Washington) 20:59 0 0 0 -2 2 0

Samuel Honzek (Calgary) 12:34 0 0 0 0 3 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/