Traja Slováci si v NHL pripísali po dva body, Pospíšil sa stihol aj pobiť

Úspech hokejistov

Pospíšil asistoval dvakrát

Uctili si pamiatku bratov

13.10.2024 (SITA.sk) - Do sobotňajšieho diania v zámorskej hokejovej NHL zasiahol do diania až poltucet Slovákov a hneď traja z nich si produktivitu vylepšili o dva body.Presným zásahom a asistenciou sa prezentoval Tomáš Tatar pri triumfe hráčov New Jersey Devils na ľade Washingtonu Capitals 5:3, po dve gólové prihrávky zaznamenali Juraj Slafkovský Skúsený Tatar nastúpil v druhom útoku a na ľade strávil necelých štrnásť minút. V zápase najprv poslal „diablov" do vedenia 3:2 a v závere asistoval Dawsonovi Mercerovi pri góle do prázdnej bránky na 5:3. V zostave Devils nechýbal ani obranca Šimon Nemec , ktorý Nemec odohral 14:35 minúty a zaznamenal jeden plusový bod, ani jedna z jeho troch striel neskončila v bránke.Za Washington, pre ktorý to bola premiéra v novej sezóne, v tomto súboji hral obranca Martin Fehérváry . Slovenský bek absolvoval takmer 21 minút a k dvom strelám na bránku si pripísal aj dva mínusové body. Draftová jednotka z leta 2022 Slafkovský bodoval v druhom z troch tohtosezónnych súbojoch.Po asistencie v úvodnom vystúpení doma proti Torontu o deň neskôr vyšiel naprázdno pri prehre s Bostonom, teraz však dvakrát prihrával na góly spoluhráčom pri víťazstve 4:1 nad Ottawou Senators . Na ľade strávil necelých 14 minút a dvakrát „nabil" na presný zásah Colovi Caufieldovi. Juraj Slafkovský v závere druhej tretiny zamieril predčasne do šatne a vynechal aj jedno striedanie, neskôr však nastúpil do tretej časti a duel dohral.Hokejisti Calgary Flames doma zdolali Philadephiu Flyers 6:3 a Martin Pospíšil napriek tomu, že odohral len 9 minút a 9 sekúnd, dvakrát asistoval pri presných zásahoch Jonathana Huberdeaua . Aby toho nebolo málo, v druhej tretine si pripísal svoju prvú bitku v NHL, v pästnom súboji sa ocitol s Tysonom Foersterom.Nastúpil aj Samuel Honzek a na ľade strávil cez 12 minút, na jeho konto tri strely na bránku a dvojminútový trest za nebezpečnú hra vysokou hokejkou. Prvá asistencia Pospíšila v zápase bola kuriózna. Slovák spoza bránky poslal puk na Huberdeaua, ten sa odrazil od ramena spoluhráča a zapadol so súperovej bránky.„Boli tam nejaké šťastné odrazy. Šiel som do toho tvrdo a bol som odmenený. Nemyslím, že som predtým niekedy skóroval ramenom. Bol to úžasný odraz. Začať zápas takto je skvelé," zhodnotil napokon štvorbodový Huberdeau po súboji podľa oficiálneho webu profiligy.Flames v sobotu absolvovali prvý súťažný domáci duel a pred ním si uctili pamiatku svojej niekdajšej hviezdy Johnnyho Gaudreaua , ktorý spolu s bratom Matthewsom tragicky zahynul koncom augusta pri jazde na bicykli, keďže ich pritom zrazil opitý vodič automobilu.V sobotu v profilige zaujal ruský útočník Jevgenij Malkin , ktorý dvakrát asistoval pri prehre Pittsburghu Penguins 2:4 na ľade Toronta Maple Leafs , čím sa v produktivite dostal už na métu 1300 bodov. Prekvapením je aj účinkovanie nového účastníka súťaže, klub z Utahu po sťahovaní z Arizony má na svojom konte zatiaľ tri víťazstvá, v sobotu triumfoval na ľade New Yorku Rangers 6:5 po predĺžení.V sobotu mali pôvodne hrať aj hokejisti Tampy Bay Lightning proti Caroline Hurricanes , tento duel však už skôr odložili pre následky hurikánu Milton, ktorý na Floride napáchal veľké škody a vyžiadal si aj obete na životoch. Nový termín tohto stretnutia zatiaľ nie je známy.