NHL: Toronto poslalo Marinčina späť na farmu

Toronto 4. decembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu NHL Toronto Maple Leafs v stredu poslalo slovenského obrancu Martina Marinčina späť na farmu do Toronta Marlies. Dvadsaťsedemročný zadák sa posunul do hlavného tímu iba v utorok, no v zápase s Philadelphiou nefiguroval v zostave.V tejto sezóne odohral v NHL sedem zápasov bez bodového zisku, v AHL má zatiaľ na konte jednu asistencie. Informoval o tom web TSN.