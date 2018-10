NHL: Toronto prišlo o dvoch brankárov z waiver listiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. októbra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs prišiel o dvoch brankárov, ktorých si z waiver listiny nechránených hráčov stiahli konkurenčné tímy. Curtis McElhinney putuje do Caroliny Hurricanes, Calvina Pickarda získala Philadelphia Flyers.Toronto tak už nemá v kádri skúsenú trojku za jednotkou Frederikom Andersenom a jeho náhradníkom Garretom Sparksom. Carolina siahla po McElhinneym, pretože na niekoľko týždňov prišla o Scotta Darlinga.Po umiestnení na waiver listinu pred plánovaným preradením do nižšej AHL mení dres aj český útočník Dmitrij Jaškin. Doteraz hráč St. Louis Blues sa sťahuje do Washingtonu k tamojším Capitals. V uplynulej sezóne nazbieral za "bluesmanov" 17 bodov (6+11) v 76 stretnutiach.Buffalo zasa rovnakým spôsobom získalo z Dallasu krídelníka Remiho Elieho.