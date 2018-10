Video: Juve aj ManCity v Lige majstrov nezaváhali. Bayern a ManUtd remizovali a Plzeň s debaklom

BRATISLAVA 2. októbra - Najväčším prekvapením utorňajších duelov 2. kola hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 je prehra Realu Madrid v Moskve s domácim CSKA 0:1.Šampión ostatných troch ročníkov tejto najprestížnejšej európskej pohárovej klubovej súťaže nastúpil v oslabenom zložení (pre zranenie chýbali Sergio Ramos, Marcelo, Isco a Gareth Bale, pozn.) a v moskovských Lužnikách ťahal za kratší koniec. O jediný gól duelu sa postaral už v 2. min iba 20-ročný chorvátsky útočník Nikola Vlašič.

"Vlci" roztrhali Viktoriu Plzeň



V ďalšom dueli tejto skupiny si semifinalista uplynulej edície AS Rím po úvodnej prehre v Madride s Realom (0:3) napravil chuť a v domácom prostredí deklasoval Viktoriu Plzeň 4:0. Dva góly Rimanov strelil Bosniak Edin Džeko, raz skórovali Turek Cengiz Ünder a Holanďan Justin Kluivert.



V drese českého majstra odohrali vo "večnom meste" celé stretnutie traja slovenskí futbalisti - brankár Matúš Kozáčik, stredopoliari Patrik Hrošovský a Roman Procházka. Plzenčania po dvoch kolách uzatvárajú tabuľku s jedným bodom za domácu úvodnú remízu s CSKA Moskva 2:2. Ruský tím je na čele poradia.

Triumf Juventusu a žiadny gól na Old Trafford

V H-skupine futbalisti Juventusu Turín zvíťazili nad švajčiarskym Young Boys Bern 3:0. O triumf favorizovaného talianskeho šampióna sa proti YBB postaral hetrikom Paulo Dybala. Dvadsaťštyriročný argentínsky reprezentant skóroval v 5., 33. a 69. min a najväčšou mierou sa podieľal na víťazstve "starej dámy".Hostia dohrávali bez vylúčeného Mohameda Camaru, ktorý v 78. min musel po dvoch žltých kartách opustiť ihrisko. Juventus v utorok podvečer zvíťazil aj bez potrestaného Cristiana Ronalda, ktorý videl v predchádzajúcom víťaznom dueli LM vo Valencii (2:0) červenú kartu a musel jeden zápas nútene pauzovať.Na štadióne Old Trafford v druhom stretnutí tejto skupiny nedokázal domáci Manchester United skórovať proti španielskej Valencii a v priebežnej tabuľke klesol na 2. miesto, za Juventusom Turín zaostáva o dva body.

Lyon ratoval remízu, Bayern doma nevyhral

Liga majstrov 2018/2019 - 2. kolo



výsledky utorňajších zápasov





E-skupina

F-skupina

G-skupina

H-skupina

Futbalisti Manchestru City zvládli po domácej prehre pred dvoma týždňami s Lyonom (1:2) nutnosť naplno zabodovať a v utorňajšom podvečernom stretnutí F-skupiny zdolali domáci nemecký tím TSG 1899 Hoffenheim 2:1.Úradujúceho anglického šampióna "zachránil" španielsky internacionál David Silva, ktorý v 87. min prekonal Olivera Baumanna. Hoffenheim viedol od 1. min zásluhou Alžírčana Ishaka Belfodila, už v 8. min však vyrovnal argentínsky kanonier v drese "Citizens" Sergio Agüero. Na čele tabuľky "efka" je so štyrmi bodmi francúzsky Olympique Lyon, ktorého hráči zmazali dvojgólové manko v domácom dueli s ukrajinským Šachtarom Doneck (výsledok 2:2) a udržali si pozíciu lídra.Nemecký majster Bayern Mníchov doma len remizoval s Ajaxom Amsterdam 1:1 a so 4 bodmi horším skóre figuruje priebežne na 2. mieste klasifikácie E-skupiny práve za spomenutým holandským tímom. Na gól stopéra Bavorov Matsa Hummelsa v 4. min odpovedal v 22. min Noussair Mazraoui. V druhom dueli tejto skupiny hráči gréckeho AEK Atény prehrali s Benficou Lisabon 2:3, za portugalské mužstvo rozhodol v 74. min Alfa Semedo.4. Hummels - 22. Mazraoui,Pavel Královec (ČR)Zostavy:Neuer - Kimmich, J. Boateng, Hummels (90.+ Süle), Alaba - Th. Müller, Javi Martínez, Thiago Alcántara - Robben (62. James Rodriguez), Lewandowski, Ribéry (75. Gnabry)Onana - Mazraoui, De Ligt, Wöber, Tagliafico - Van de Beek (75. De Wit), Schöne, Daley Blind - Ziyech, Neres (85. Dolberg), Tadič53. a 63. Klonaridis - 6. Seferovič, 15. Grimaldo, 74. Semedo,45.+ Ruben Dias (Benfica) po druhej ŽK,Orel Grinfeld (Izr.)Zostavy:Barkas - Bakakis, Oikonomou (68. Čošič), Čigrinskij, Hult - Galanopoulos, Simoes (79. Galo) - Bakasetas, Klonaridis, Mantalos - Ponce (60. Giakoumakis)Vlachodimos - A. Almeida, Ruben Dias, Conti, Grimaldo - Pizzi (62. Semedo), Fejsa, G. Fernandes, Salvio (45. Lema) - Seferovič, Rafa Silva (84. Cervi)70. M. Dembelé, 72. Dubois - 45. a 55. Júnior Moraes,Andris Treimanis (Lot.)Zostavy:A. Lopes - Dubois, Marcelo Guedes, Denayer, Mendy - B. Traoré (63. Depay), Tousart, Ndombele (87. Cheikh), Aouar - M. Dembelé (81. Cornet), FekirPiatov - Matvijenko, Krivcov, Rakickij, Ismaily - Marlos (90.+ Fernando), Maycon, Stepanenko, Taison - Patrick (75. Kovalenko) - Júnior Moraes (83. Kayode)1. Belfodil - 8. Agüero, 87. David Silva,Damir Skomina (Slovin.)Zostavy:O. Baumann - Akpoguma, Hoogma, Posch, Brénet - Kadeřábek, Grillitsch (82. Bittencourt) - Á. Szalai (54. Kramarič), Demirbay (85. Hack), Belfodil - JoelintonEderson - K. Walker, Kompany, Laporte, Otamendi (64. Stones) - Gündogan (68. Bernardo Silva), Fernandinho, David Silva - L. Sané, Agüero, Sterling (75. Mahrez)2. Vlašič,90.+ Akinfejev (CSKA),Ovidiu Hategan (Rum.)Zostavy:Akinfejev - Mario Fernandes, Becao, Černov, Nabakin - Vlašič, Bijol, Achmetov, Obliakov (90.+ Kyrnac), Dzagojev (65. Jefremov) - Čalov (78. Sigurdsson)K. Navas - Carvajal (43. Odriozola), Varane, Nacho, Reguilón - Kroos, Casemiro (58. Modrič), Ceballos - Vasquéz, Benzema, Asensio3. a 40. Džeko, 64. Cengiz Ünder, 73. J. Kluivert,Pawel Raczkowski (Poľ.)Zostavy:R. Olsen - Florenzi, Fazio, Juan, Kolarov (75. Luca Pellegrini) - Cengiz Ünder, Cristante, Nzonzi, J. Kluivert, Lorenzo Pellegrini (75. P. Schick) - DžekoKozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Zeman (71. Ekpai), R. Procházka, Hrošovský, Kovařík, Hořava (64. Kolář) - Krmenčík (78. Řezníček)5., 33. a 69. Dybala,78. M. Camara (YBB) po druhej ŽK,Sergej Karasiov (Rus.)Zostavy:Szczesny - Barzagli, Bonucci, Benatia - Pjanič (70. Khedira), Matuidi (46. Emre Can) - Cuadrado, Bernardeschi, Alex Sandro - Dybala, Mandžukič (78. Kean)Ballmoos - Th. Schick, M. Camara, Von Bergen, Benito - S. Sanogo (46. Lauper) - Fassnacht (70. Ngamaleu), Sow, Bertone, Sulejmani (70. Assalé) - HoarauSlavko Vinčič (Slovin.)Zostavy:De Gea - Valencia, Bailly, Smalling, Shaw - Fellaini, N. Matič, Pogba - Rashford, R. Lukaku, A. Sanchéz (75. Martial)Neto - Piccini, Garay, P. Gabriel, Gaya - Coquelin (78. Soler), Parejo, Kondogbia, G. Guedes (82. Čeryšev) - Batshuayi (73. Gameiro), Rodrigo