NHL: Trocheck je po operácii členka, Floride bude dlhšie chýbať

Vincent Trocheck, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. novembra (TASR) - Útočník zámorského tímu NHL Florida Panthers Vincent Trocheck absolvoval operáciu zlomeného členka a bude mimo hry dlhšie obdobie. Trocheck sa zranil v pondelkovom zápase v Ottawe, kde "panteri" vyhrali 7:5.Nešťastný moment sa stal krátko pred koncom prvej tretiny, keď 25-päťročný center bojoval o puk s ottawským Ryan Dzingelom. Trocheckovi ostala noha pod telom a dostala sa do krkolomnej pozície. Dzingel nemal žiadnu vinu na zranení útočníka Panthers, išlo o nešťastný moment. Trochecka priamo na ľade ošetrovali lekári a napokon ho vyniesli na nosidlách. "Vinny je veľký bojovník a patrí k lídrom nášho tímu. Ťažko sa pozerá na takéto zranenia, ale veríme, že sa dá čo najrýchlejšie dokopy a na ľade ho uvidíme ešte v tejto sezóne," povedal podľa nhl.com generálny manažér Floridy Dale Tallon.Strata Trochecka je pre "citeľná. V 18 dueloch tejto sezóny nazbieral 14 bodov (3+11) a na ľade trávil viac ako 20 minút na zápas. V minulej sezóne bol so 75 bodmi (31+44) druhý najproduktívnejší hráč tímu.