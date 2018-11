Najviac bodujúci hráč volejbalovej extraligy Bencz mieri do Talianska

Milan Bencz, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. novembra (TASR) - Najviac bodujúci hráč volejbalovej Edymax extraligy mužov Milan Bencz opúšťa tím vicemajstra VKP Bystrina SPU Nitra a mieri do Talianska. Tridsaťjedenročný univerzál sa dohodol na zmluve do konca sezóny s druholigovým tímom Pag Taviano. V novom pôsobisku by mohol absolvovať debut už túto nedeľu na palubovke Tuscanie.Bencz v aktuálnej sezóne odohral za Nitru, ktorá je priebežne na druhom mieste, deväť zápasov, v ktorých zaznamenal 193 bodov, o 37 viac ako druhý v celkovom poradí Martin Sopko st. z Prešova. Dvestošesť centimetrov vysoký volejbalista sa so svojimi spoluhráčmi v stredu rozlúčil a už nenastúpil vo večernom zápase 11. kola extraligy na palubovke VK MIRAD PU Prešov." povedal pre svf.sk Bencz, ktorý do Talianska zamieril aj s manželkou a dcérkou už v stredu večer.Taviano nemalo dobrý vstup do sezóny, v tabuľke štrnásťčlennej modrej skupiny je tím vedený Fabriziom Licchellim po 7. kole s jediným víťazstvom na jedenástom mieste.povedal krátko pred odchodom 196-násobný slovenský reprezentant. V druhej najvyššej talianskej lige sa Bencz stretne so svojim bývalým spoluhráčom Františkom Ogurčákom, ktorý pôsobí v Ortone.Pre Bencza bude Taviano už piaty taliansky klub v kariére, predtým hral v najvyššej súťaži za Rím a v druhej lige na Apeninskom polostrove si obliekal dresy Avellina, Milána a Ortony. Okrem toho pôsobil odchovanec COP Trenčín aj v Kladne, rakúskom Aich Dobe a francúzskych kluboch Séte a Narbonne.