NHL: V zámorí sa cez víkend udiali zaujímavé prestupy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Columbus 1. júla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Riley Nash bude vo svojej kariére v NHL pokračovať v tíme Columbus Blue Jackets. Uviedol to reportér televízie TSN Darren Dreger na sociálnej sieti Twitter.Dvadsaťdeväťročný Nash hral v uplynulej sezóne v Bostone Bruins, predtým pôsobil v Caroline Hurricanes. Nový trojročný kontrakt mu prinesie ročný plat 2,4 miliónov dolárov.Rakúsky hokejista Michael Grabner bude v novej sezóne obliekať v NHL dres Arizony Coyotes. Oznámil to na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.Tridsaťročný útočník obliekal vo vlaňajšej sezóne dresy New Yorku Rangers a New Jersey Devils. S Arizonou podpísal trojročnú zmluvu s ročným príjmom 3,35 milióna dolárov.Držiteľ Stanleyho pohára z uplynulej sezóny Jay Beagle sa dohodol na novej zmluve s Vancouverom Canucks. Okrem 32-ročného útočníka získali Canucks aj Antoine Roussela. Informoval o tom oficiálny web "kosatiek".Beagle spojil celú svoju doterajšiu kariéru s Washingtonom Capitals, k zisku titulu v uplynulej sezóne mu pomohol 60-percentnou úspešnosťou na vhadzovaniach. Nová 4-ročná zmluva vo Vancouveri mu prinesie 12 miliónov dolárov, tri milióny v každej sezóne.Rovnakú zmluvu podpísal aj Roussel. Ten vlani v drese Dallasu Stars nazbieral v 73 zápasoch 5 gólov a 12 asistencií.Tím NHL St. Louis Blues podpísal zmluvy s trojicou hráčov. Zaviazal si útočníkov Tylera Bozaka a Davida Perrona a aj brankára Chada Johnsona.Perron podpísal zmluvu na štyri roky v hodnote 16 miliónov dolárov, Bozak trojročnú, ktorá mu prinesie 15 miliónov. Brankár Johnson zarobí za rok 1,75 milióna.Klub zámorskej hokejovej NHL Dallas Stars podpísal zmluvy so štvoricou hráčov - brankárom Antonom Chudobinom, obrancami Romanom Polákom a Joelom Hanleym a krídelníkom Michaelom Merschom.Tridsaťdvaročný Čech Polák pôsobil v uplynulej sezóne v Toronte, za ktoré odohral dokopy s play off 59 duelov a získal 13 bodov. S Dallasom sa dohodol na ročnej zmluve na 1,3 milióna dolárov.Rovnako starý Chudobin prišiel z Bostonu Bruins a v texaskom klube podpísal dvojročný kontrakt v celkovej hodnote päť miliónov dolárov.Dvadsaťsedemročný Hanley dostal od klubu ročný dvojcestný kontrakt, o dva roky mladší Mersch dvojročný dvojcestný kontrakt.Kanadský hokejista Logan Couture podpísal nový osemročný kontrakt s klubom zámorskej NHL San Jose Sharks. Informoval o tom oficiálny klubový web "žralokov".Couture mal platnú zmluvu do 30. júna 2019, po jej vypršaní by sa mohol stať voľným hráčom. Nový kontrakt mu prinesie 64 miliónov dolárov. V uplynulej sezóne odohral za San Jose 78 zápasov, pripísal si 34 gólov a 27 asistencií.Český hokejový brankár Petr Mrázek bude v novej sezóne obliekať v NHL dres Caroliny Hurricanes. Ako informoval klubový web "hurikánov", Mrázkovi jednoročný kontrakt prinesie 1,5 milióna dolárov.V doterajšej kariére v NHL obliekal dresy Detroitu Red Wings, ten ho vlani vymenil do Philadelphie. "Petr prináša veľa skúseností. Očakávame, že na jeseň budeme mať zdravú konkurenciu," povedal generálny manažér Caroliny Don Waddell.Účastník NHL Tampa Bay Lightning podpísal novú zmluvu s obrancom Ryanom McDonaghom. Sedemročný kontrakt, ktorý začína platiť od sezóny 2019/2020 prinesie americkému hokejistovi 47,25 miliónov dolárov. Tampa získala McDonagha z New Yorku Rangers vo vlaňajšej sezóne v rámci výmeny.Do NHL sa vracia Rus Valerij Ničuškin, obliekať bude dres Dallasu Stars. V roku 2013 si 23-ročného hokejistu vybrali v drafte práve "hviezdy", no po troch rokoch sa vrátil do Európy, keď sa na zmluve dohodol s CSKA Moskva. Za Stars odohral v rokoch 2013-2016 dokopy 166 zápasov, v ktorých si pripísal 64 bodov za 23 gólov a 41 asistencií. Generálny manažér Stars Jim Nill ešte minulý rok uviedol, že očakáva návrat ruského reprezentanta po tom, čo mu vyprší dvojročná zmluva v Moskve. Dokonca si ho chránil na rozširovacom drafte.Klub zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks získal do svojich služieb brankára Cama Warda, krídelníka Chrisa Kunitza a obrancu Brandona Manninga.Ward a Kunitz podpísali ročné kontrakty, Manning dvojročný.Tridsaťosemročný Kunitz odohral v uplynulej sezóne za Tampu Bay Lightning 82 duelov v základnej časti a nazbieral 29 bodov (13+16). V 17 zápasoch play off pridal jednu asistenciu. Predtým obliekal dres Pittsburghu Penguins, s ktorým získal trikrát Stanleyho pohár (2009, 2016, 2017). Pôsobil aj v Anaheime Ducks, s ktorým taktiež získal pohár (2007), a Atlante Thrashers. V 966 dueloch ZČ nazbieral 609 bodov (263+346), v 178 stretnutiach vyraďovačky pridal 93 bodov (27+66).Tridsaťštyriročný Ward strávil doterajších 13 sezón v profilige v drese Caroliny Hurricanes. Hneď v premiérovej získal Stanleyho pohár a trofej Conna Smythea pre najužitočnejšieho hráča play off.Dvadsaťosemročný Manning odohral všetkých šesť sezón v NHL v drese Philadelphie Flyers. V uplynulom ročníku nazbieral v 65 dueloch ZČ 19 bodov (7+12), v play off sa bodovo nepresadil.Český hokejista Tomáš Plekanec sa vráti do bývalého klubu, v ktorom pôsobil takmer celú svoju kariéru v NHL. Tridsaťpäťročný útočník sa dohodol na novej ročnej zmluve, ktorá mu prinesie 2,25 milióna dolárov. Ďalších 1,25 milióna môže zarobiť na bonusoch.Plekanca vo februári vymenil Montreal do Toronta, český hokejista však netajil túžbou si opäť v budúcnosti obliecť dres "Habs". Canadiens o Plekancovom návrate informovali na sociálnej sieti Twitter.Švédsky hokejový obranca Oliver Ekman-Larsson podpísal s doterajším zamestnávateľom novú osemročnú zmluvu. Účastník NHL Arizona Coyotes mu počas tohto obdobia vyplatí každý rok v priemere 8,25 milióna dolárov.Ekman-Larsson vstúpi v nasledujúcej sezóne do posledného roka zmluvy, ktorú podpísal pred ročníkom 2013/14 v celkovej hodnote 33 miliónov USD, nová tak nadobudne platnosť v roku 2019.Organizácia Coyotes si švédskeho zadáka vybrala vo vstupnom drafte do NHL v roku 2009 v prvom kole z celkovej šiestej pozície. Do NHL prenikol v sezóne 2010/11.Hokejový útočník John Tavares podpísal sedemročný kontrakt s Torontom Maple Leafs v hodnote 77 miliónov dolárov. V nedeľu to uviedla oficiálna stránka zámorskej NHL.Dvadsaťsedemročný Kanaďan obliekal v doterajšej kariére dres New Yorku Islanders, ktorý si ho v roku 2009 vybral vo vstupnom drafte ako číslo jeden. Najžiadanejší hokejista na tohtoročnom trhu voľných hráčov doteraz poberal 5,5 milióna dolárov ročne, nová zmluva mu prinesie ročný zárobok 11 miliónov.Tavares sa rozhodol nepodpísať novú zmluvu s Islanders a tak sa ocitol na trhu s voľnými hráčmi, o jeho služby malo záujem niekoľko klubov. Nakoniec si vybral Toronto, neďaleko ktorého sa narodil. "Tu v Toronte si splním detský sen," napísal na twitter.V základnej časti NHL odohral 669 zápasov, v ktorých si pripísal 272 gólov a 349 asistencií. V 24 dueloch play off pridal po jedenásť gólov i prihrávok.