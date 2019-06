NHL: V zámorí schválili nové pravidlá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. júna (TASR) - V hokejovej NHL v nasledujúcej sezóne zavedú niekoľko zmien. Schválili ich generálni manažéri klubov aj Rada guvernérov NHL. Úpravy pravidiel prinesú rozšírené možnosti posudzovania sporných situácií videom i zvýšenie bezpečnosti hráčov. Ich cieľom je aj zvýšiť ofenzívu hry.Kluby budú mať po novom viac možností pri posudzovaní jednotlivých situácií prostredníctvom videa. Doteraz mali tréneri možnosť požiadať o preskúmanie záznamu len pri postavení mimo hru či nedovoleného bránenia brankárovi. Odteraz sa môže skúmať to, či puk nebol v kontakte s ochrannou sieťou, prihrávka rukou, alebo či sa útočiaci tím neprevinil hrou so zdvihnutou hokejkou. Ak tréner pri požiadavke o preskúmaní situácie videom neuspeje, dostane jeho tím dvojminútový trest. Ak neuspeje ani v ďalšom prípade, hráč jeho tímu dostane dvojitý menší trest.povedal komisár NHL Gary Bettman.Ak hráč stratí v zápase prilbu, musí opustiť ľadovú plochu. Ak však stratí prilbu pri vedení puku vinou súpera, môže odohrať puk. Úpravou prešlo aj pravidlo o striedaní. Brániaci tím, ktorého brankár preruší hru po strele spoza červenej čiary, nemôže striedať. Rovnako nemôžu striedať hráči tohto tímu, ktorého člen posunie vlastnú bránku, hoci aj neúmyselne. Útočiace mužstvo navyše bude mať možnosť vybrať si miesto pre vhadzovanie na pravom alebo ľavom kruhu. Rovnakú možnosť dostane aj útočiace mužstvo pri zakázanom uvoľnení, alebo na začiatku presilovky.Brankári pri šanci súpera nemôžu úmyselne posunúť vlastnú bránku. Doteraz platilo, že tím za to dostal dve minúty, teraz v takomto prípade priznajú útočiacemu tímu technický gól. Zmenilo sa aj pravidlo o vyhodení puku útočiacim hráčom v útočnom pásme. Ak útočiaci hráč v pásme súpera vyhodí puk za mantinel, získa napriek tomu jeho tím vhadzovanie v útočnom pásme.