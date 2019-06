Robben Mönchengladbach neposilní, Eberl: Nebol by to dobrý nápad

Arjen Robben, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 21. júna (TASR) - Holandský futbalista Arjen Robben neposilní v lete bundesligovú Borussiu Mönchengladbach. Podľa informácií portálu goal.com to uviedol športový riaditeľ klubu Max Eberl.Robben po skončení uplynulej sezóny opustil Bayern Mníchov a stal sa voľným hráčom. O jeho služby vzápätí prejavilo záujem niekoľko tímov, vrátane Leicesteru City, či PSV Eindhoven. Údajne sa mu však sypali ponuky aj z čínskej Super League a zámorskej MLS. Eberl pre denník Bild uviedol, že má v tíme niekoľko hráčov nad 30 rokov a získať 35-ročného Robbena by ". Okrem toho sa predpokladá, že v prípade prestupu do Mönchengladbachu by musel Robben súhlasiť s podstatným znížením svojho platu.S Bayernom Mníchov získal ofenzívny krídelník osem titulov v Bundeslige, päť domácich pohárov a triumf v Lige majstrov v roku 2013. Za Bavorov nastrieľal 144 gólov, viac ich má iba útočník Robert Lewandowski (191).