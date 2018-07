NHL: Vanek a Bernier do Detroitu Red Wings

Na snímke vpravo rakúsky hráč Thomas Vanek. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. júla (TASR) - Rakúsky hokejista Thomas Vanek podpísal ročnú zmluvu s tímom NHL Detroit Red Wings na tri milióny dolárov. Agentúru AP o tom informoval blízky zdroj.Vanek odohral v NHL 13 sezón, v Detroite strávil časť ročníka 2016/2017. V roku 2003 sa stal najvyššie draftovaným Rakúšanom, Buffalo Sabres si ho vybrali v prvom kole z piatej pozície. V uplynulej sezóne hral za Vancouver Canucks, ten ho neskôr vymenil do Columbusu. Celkovo v profilige nazbieral v 965 zápasoch 357 gólov a 396 asistencií, dokopy 753 bodov.Do tímu prišiel z Colorada Avalanche aj dvadsaťdeväťročný brankár Jonathan Bernier, ktorý sa Detroitu upísal na tri sezóny so zárobkom tri milióny dolárov ročne. Klub ešte predtým predĺžil zmluvu s obrancom Mikeom Greenom na dva roky za 10,75 miliónov.