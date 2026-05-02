 Sobota 2.5.2026
 Meniny má Žigmund
 24hod.sk    Šport

02. mája 2026

NHL: Vegas a Buffalo postúpili, Tampa vyrovnala sériu s Montrealom na 3:3



O výhre Tampy rozhodol v 70. minúte Gage Goncalves, ktorý zblízka dorazil puk do siete po akcii s Dominicom Jamesom a Brandonom Hagelom.



Hokejisti Buffala Sabres zvíťazili v noci na sobotu v 1. kole play off zámorskej NHL na ľade Bostonu Bruins 4:1 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. O poslednom postupujúcom z východu rozhodne až siedmy duel, keďže Tampa Bay vyhrala v Montreale 1:0 po predĺžení a sériu vyrovnala na 1:1. Domáci útočník Juraj Slafkovský ani obranca hostí Erik Černák nebodovali.


O výhre Tampy rozhodol v 70. minúte Gage Goncalves, ktorý zblízka dorazil puk do siete po akcii s Dominicom Jamesom a Brandonom Hagelom. Slafkovský sa predstavil v druhom útoku Montrealu, na ľade strávil 22:31 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, tri bodyčeky a dve zablokované strely. Černák odohral 23:10 minút a mal taktiež dve strely na bránku, tri hity a jednu strel zablokoval. Rozhodujúci siedmy duel je na programe v noci na pondelok a víťaz sa v 2. kole play off stretne s Buffalom.

Sabres vyhral sériu play off prvýkrát od roku 2007. Ich góly strelili Alex Tuch, Mattias Samuelsson, Zach Benson a Josh Norris a brankár Alex Lyon mal 25 úspešných zákrokov. Jediný gól domácich Bruins zaznamenal český kanonier David Pastrňák.

Zo Západnej konferencie postúpili ako poslední Vegas Golden Knights, ktorí v noci na sobotu vyhrali na ľade Utahu vysoko 5:1 a sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Hrdinom duelu bol Mitchell Marner, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu.

štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

šieste zápasy:

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 0:1 pp

/stav série: 3:3/



Boston Bruins - Buffalo Sabres 1:4

/konečný stav série: 2:4, postúpilo Buffalo/



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/

šiesty zápas:

Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 1:5

/konečný stav série: 2:4, postúpilo Vegas/


