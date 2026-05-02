02. mája 2026

Arteta vyzýva svojich zverencov v Arsenale, abe zvládali emócie v boji o ligový titul


Mikel Arteta zdôraznil potrebu sústredenia sa v kľúčových zápasoch Premier League. Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta vyzval svojich zverencov v londýnskom Arsenale, aby zvládali emócie počas ...



britain_premier_league_soccer_67137 676x451 2.5.2026 (SITA.sk) - Mikel Arteta zdôraznil potrebu sústredenia sa v kľúčových zápasoch Premier League.


Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta vyzval svojich zverencov v londýnskom Arsenale, aby zvládali emócie počas napínavého boja o titul v anglickej Premier League. Ak "The Gunners" v sobotu zdolajú doma Fulham, môžu sa dostať do vedenia s náskokom šiestich bodov pred druhým Manchestrom City.

Arsenal v ostatných týždňoch predvádza neistý futbal, keď po prehrách s Manchestrom City a Bournemouthom stratili významný náskok na čele ligovej tabuľky. Tieto ťažkosti potvrdil aj nedávny tesný triumf 1:0 nad Newcastlom, ktorý skôr naznačuje, že v tíme stále pretrvávajú nervozita a neistota.

Tlak na konkurenta


Arteta však vyzval svojich hráčov, aby sústredili pozornosť na pozitíva a zachovali si hlad po úspechu. "Emócie musíme riadiť správnym spôsobom. Chcem však viac zdôrazniť túžbu a hlad, ktoré sme ukázali počas celej sezóny. Zostávajú nám len štyri zápasy a všetko je ešte otvorené, lepšie to už nemôže byť," povedal pred súťažným víkendom.

Po zápase s Fulhamom budú mať hráči Arsenalu na konte o dva zápasy viac než ich hlavný rival v boji o titul, ktorý v pondelok nastúpi na ihrisku Evertonu. To môže byť kľúčové v tesnom boji o ligové prvenstvo, o ktorom môže v konečnom dôsledku rozhodovať lepšie skóre či počet strelených gólov.

Potrebný balans


Arsenal musí vybalansovať snahu o majstrovský titul v Premier League s pokusom o premiérový triumf v Lige majstrov. V prvom semifinále LM remizoval na pôde Atlética Madrid 1:1 a Arteta rozčarovaný rozhodnutiami arbitrov ohľadom pokutových kopov. Odveta sa uskutoční už v utorok v Londýne.

"Myslím si, že máme dostatok síl na triumf v Premier League. Presne sme tam, kde sme chceli byť, len štyri zápasy do konca, idemme do toho. Musíme čeliť každej situácii v každom kontexte, aby sme dosiahli náš cieľ. To, čo sa stalo minule, bolo veľmi sklamaním, ale teraz sa musíme sústrediť na domáci duel," dodal Arteta.

Zdôraznil však, že sústredenie je teraz úplne na zápas proti Fulhamu, nie na odvetu proti Atléticu. "Sústredíme sa na Fulham a hlad. Hlad súťažiť, hlad hrať, hlad vyhrávať a byť bližšie k splneniu nášho sna," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Arteta vyzýva svojich zverencov v Arsenale, abe zvládali emócie v boji o ligový titul © SITA Všetky práva vyhradené.

