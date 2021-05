NHL: Vegas Golden Knights deklasovalo San Jose a získalo Trofej Williama M. Jenningsa

Hokejisti Vegas Golden Knights uzavreli svoje účinkovanie v základnej časti NHL víťazstvom nad San Jose 6:0. Dvoma zásahmi sa na triumfe podieľal Dylan Sikura, pre ktorého to bol prvý dvojgólový duel v profilige. Vegas získalo Trofej Williama M. Jenningsa za najmenej inkasovaných gólov v základnej časti, dostalo ich iba 124 s priemerom 2,21 na zápas. "Zlatí rytieri" si udržali vedúcu pozíciu v rámci celej súťaže o dva body pred Coloradom.





NHL - výsledky:

Istí účastníci play off:

Avalanche však zdolali Los Angeles tiež 6:0 a ak zvíťazia vo svojom záverečnom zápase, opäť proti Kings, získajú Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti na úkor Vegas. V drese Colorada zažiaril J.T. Compher, ktorý dosiahol prvý hetrik v NHL.Fleury zaznamenal 67. shutout v kariére a na 14. mieste historických tabuliek vyrovnal Roya Wortersa. Opora v bráne tímu dosiahla deviate víťazstvo za sebou vďaka 19 úspešným zákrokom. Spolu s Robinem Lehnerem sa tiež dočkali Jenningsovej trofeje, keď druhí Rusi Semjon Varlamov s Ilja Sorokin z NY Islanders inkasovali 128 gólov. Lehner túto trofej získal už v sezóne 2018/2019, keď si obliekal práve dres Islanders. "Podľa mňa to bol jasne najlepší brankársky tandem v lige. Táto trofej, určite budete súhlasiť, je aj ocenením najlepšej defenzívy. Brankári v obrane dostali mnoho pomoci od spoluhráčov. Ale boli počas celej sezóny skvelí," povedal pre web profiligy tréner Vegas Peter DeBoer.Kapitán Edmontonu Connor McDavid si v stretnutí s Montrealom pripísal dve asistencie a natiahol sériu aspoň s dvoma bodmi na sedem zápasov. Oilers zdolali súpera 4:3 po predĺžení, už po 27 sekundách extračasu rozhodol Nemec Dominik Kahun. McDavid má na konte 104 bodov (33+71) v 55 dueloch. "Poviem úprimne, že keď som sa niekedy pozeral, koľko šancí McDavid na ľade vytvorí, tak sa čudujem, že bodov nemá ešte viac. No mal fenomenálny rok. Je líder v mnohých smeroch ako samotná hra či správanie sa aj mimo ľadu. Medzi ním a Leonom Draisaitlom to fungovali skvele, ťahali nás a obaja mali super rok," vyjadril sa kouč Oilers Dave Tippett. Edmonton zakončí základnú časť na druhom mieste v Severnej divízii a v 1. kole play off sa stretne s Winnipegom. V drese Montrealu odohral slovenský útočník Tomáš Tatar 15:18 minúty. Canadiens k výhre nestačili dva góly Nicka Suzukiho. Tatarov tím čaká na úvod vyraďovačky vedúce mužstvo Severnej divízie Toronto.Maple Leafs prehrali na ľade Ottawy 3:4 po predĺžení, už po deviatich sekundách extračasu o tom rozhodol Josh Norris. Jeho spoluhráč Parker Kelly strelil gól hneď pri debute za Senators. Za Toronto sa presadil najlepší strelec ligy Auston Matthews, bol to už jeho 41. gól v ročníku.St. Louis doma zdolalo Minnesotu 4:0, brankár Ville Husso zastavil 31 striel Wild a zaknihoval prvý shutout v kariére v NHL. Oba tímy zakončia základnú časť ďalším vzájomným súbojom v St. Louis.Montreal - Edmonton 3:4 pp, Ottawa - Toronto 4:3 pp, Colorado - Los Angeles 6:0, San Jose - Vegas 0:6, St. Louis - Minnesota 4:0





Centrálna divízia: Carolina, Florida, Tampa Bay, Nashville

Východná divízia: Pittsburgh, Washington, Boston, NY Islanders

Severná divízia: Toronto, Edmonton, Winnipeg, Montreal

Západná divízia: Vegas, Colorado, Minnesota, St. Louis



Isté dvojice 1. kola play off:



Centrálna divízia: Carolina - Nashville, Florida - Tampa Bay

Východná divízia: Pittsburgh - NY Islanders, Washington - Boston

Severná divízia: Toronto - Montreal, Edmonton - Winnipeg