Ronaldo stým gólom za Juventus rozhodol o triumfe, boj o LM pokračuje

Cristiano Ronaldo strelil svoj jubilejný stý gól za Juventus Turín, no dosluhujúci taliansky majster stále nemá zaručenú účasť v budúcej sezóne futbalovej Ligy majstrov. Po víťazstve v stredajšom stretnutí 36. kola Serie A na pôde Sassuola 3:1 naďalej figuruje až na piatej priečke, keďže naplno zabodovali aj všetci jeho konkurenti. Zaskveli sa najmä hráči AC Miláno sedemgólovou kanonádou na trávniku FC Turín.





Tridsaťšesťročný Portugalčan dosiahol víťazný zásah tesne pred polčasovou prestávkou, keď si na hranici šestnástky prebral loptu, zasekol si obrancu a ľavačkou skóroval popri brankárovi. Jubilejný stý gól v drese Juventusu vsietil aj argentínsky útočník Paulo Dybala, ten po zmene strán upravil na 3:1. Gianluigi Buffon sa vo veku 43 rokov stal najstarším brankárom v histórii Serie A, ktorý zneškodnil jedenástku. V úvode zápasu zlikvidoval pokus domáceho Domenica Berardiho."Vo futbale sa vždy ukážu šampióni a tí sa postarajú o rozhodujúce momenty. V našom kádri ich máme veľa a potvrdili to aj v tomto dueli. Musím však vyzdvihnúť aj ostatných hráčov. Nie je jednoduché otriasť sa po tvrdej prehre, ale stále sme v hre a budeme bojovať až do konca. Na chvíľu si vydýchneme a vrhneme sa do záverečných dvoch súbojov. Po ťažkej prehre sme zvládli náročné stretnutie so Sassuolom," povedal tréner Andrea Pirlo pre agentúru AFP.Obhajca titulu vypadol z prvej štvorky v tabuľke po predchádzajúcej domácej prehre s AC Miláno 0:3. Na piatej pozícii zaostáva o bod za štvrtým SSC Neapol, ktorý v utorok zvíťazil nad Udinese 5:1. O ďalšie dva body navyše získali druhá Atalanta a AC na treťom mieste. Bergamčania zdolali Benevento 2:0 a Milánčania triumfovali v Turíne nad FC vysoko 7:0. Ante Rebič strelil hetrik, Theo Hernandez pridal dva góly a jeden zásah si pripísali Franck Kessie a Brahim Diaz. "Rossoneri" živia dobrú šancu na návrat do LM prvýkrát od roku 2014. Najbližšie privítajú Cagliari a v záverečnom kole nastúpia na ihrisku Atalanty. "Nesmiete sa vzdať, kým nepretnete cieľovú pásku. V tomto ročníku sme odviedli toľko roboty, že ešte týždeň to musíme vydrať. Zaslúži si to tím a zaslúži si to celý klub," vyhlásil milánsky kouč Stefano Pioli.Mestský rival AC a už istý šampión Inter Miláno natiahol ligovú šnúru bez prehry na dvadsať zápasov. Dosiahol pätnáste domáce víťazstvo v sérii, keď zdolal AS Rím 3:1. Postupne sa presadili Marcelo Brozovič, Matias Vecino a Romelu Lukaku, ktorý má v tejto sezóne Serie A na konte 22 gólov. O šesť zásahov zaostáva za streleckým lídrom súťaže Ronaldom. Slovenský obranca Milan Škriniar odohral za Inter plnú minutáž. "To, čo predvádzame na trávniku, je výsledok našej dvojročnej práce na tréningoch pod vedením Antonia Conteho," zdôraznil obranca Interu Andrea Ranocchia, ktorý mal v stredu kapitánsku pásku.