Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
NHL: Vegas s čistým štítom postúpili cez Colorado do tretieho finále v klubovej histórii – VIDEO
27.5.2026 (SITA.sk) - Víťaz základnej časti Colorado neuhral proti Vegas ani jedno víťazstvo vo finále Západnej konferencie.
Hokejisti Vegas Golden Knights si po tretí raz v klubovej histórii zahrajú záverečnú finálovú sériu o Stanleyho pohár.
Vo finále Západnej konferencie predviedli hráči Vegas uragán, ktorým nekompromisne sfúkli víťaza základnej časti Colorado Avalanche 4:0 na zápasy. Záverečný štvrtý duel sa v T-Mobile Arene vo Vegas skončil víťazstvom domácich 2:1. Postupový gól strelil Cole Smith.
"Sme spokojní s tým, ako sme zvládli doterajšie série, ale naša robota ešte nie je na konci, Náš cieľ je získať Stanleyho pohár," uviedol útočník Mark Stone podľa webu NHL.
"Veľmi to bolí, najmä ak si uvedomíme, že v druhom aj treťom zápase série sme viedli, v tom treťom dokonca o tri góly. Dnes sme mali byť úplne inde ako nakoniec sme, ale to už nezmeníme," povedal Gabriel Landeskog, jediný strelec Colorada v poslednom zápase sezóny.
Hokejisti Vegas si prvýkrát zahrali vo finále o Stanleyho pohár už v ich premiérovej sezóne v profilige v roku 2018. V piatich zápasoch vtedy nestačili na hráčov Washingtonu.
V roku 2023 bola už ich finálová misia úspešná, zdolali hokejistov Floridy 4:1 na zápasy. Aktuálne vo finále narazia na lepšieho z dvojice Carolina - Montreal. Oba tieto tímy nazbierali v základnej časti viac bodov ako Vegas, takže budú mať v úvode série aj v prípadnom siedmom zápase výhodu domáceho ľadu.
"Keď sa chcete dostať do záverečnej štvrtej série o Pohár, musia sa vám spojiť v tíme prednosti vašich hviezdnych hráčov s tými ostatnými. Každý sa musí vložiť do spoločnej tímovej práce a potom sa dostaví úspech. To sa presne stalo v našom tíme počas play-off," skonštatoval tréner Vegas John Tortorella.
Hokejisti Vegas Golden Knights si po tretí raz v klubovej histórii zahrajú záverečnú finálovú sériu o Stanleyho pohár.
Vo finále Západnej konferencie predviedli hráči Vegas uragán, ktorým nekompromisne sfúkli víťaza základnej časti Colorado Avalanche 4:0 na zápasy. Záverečný štvrtý duel sa v T-Mobile Arene vo Vegas skončil víťazstvom domácich 2:1. Postupový gól strelil Cole Smith.
Ešte neskončili
"Sme spokojní s tým, ako sme zvládli doterajšie série, ale naša robota ešte nie je na konci, Náš cieľ je získať Stanleyho pohár," uviedol útočník Mark Stone podľa webu NHL.
"Veľmi to bolí, najmä ak si uvedomíme, že v druhom aj treťom zápase série sme viedli, v tom treťom dokonca o tri góly. Dnes sme mali byť úplne inde ako nakoniec sme, ale to už nezmeníme," povedal Gabriel Landeskog, jediný strelec Colorada v poslednom zápase sezóny.
Tretie finále o druhý titul
Hokejisti Vegas si prvýkrát zahrali vo finále o Stanleyho pohár už v ich premiérovej sezóne v profilige v roku 2018. V piatich zápasoch vtedy nestačili na hráčov Washingtonu.
V roku 2023 bola už ich finálová misia úspešná, zdolali hokejistov Floridy 4:1 na zápasy. Aktuálne vo finále narazia na lepšieho z dvojice Carolina - Montreal. Oba tieto tímy nazbierali v základnej časti viac bodov ako Vegas, takže budú mať v úvode série aj v prípadnom siedmom zápase výhodu domáceho ľadu.
Tímová chémia funguje
"Keď sa chcete dostať do záverečnej štvrtej série o Pohár, musia sa vám spojiť v tíme prednosti vašich hviezdnych hráčov s tými ostatnými. Každý sa musí vložiť do spoločnej tímovej práce a potom sa dostaví úspech. To sa presne stalo v našom tíme počas play-off," skonštatoval tréner Vegas John Tortorella.
Zdroj: SITA.sk - Vegas s čistým štítom postúpili cez Colorado do tretieho finále v klubovej histórii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Utorok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko prehralo, Kanada otočila zápas s Českom, USA sú vo štvrťfinále a šláger pre Švajčiarsko – VIDEO, FOTO
