 24hod.sk    Šport

26. mája 2026

Utorok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko prehralo, Kanada otočila zápas s Českom, USA sú vo štvrťfinále a šláger pre Švajčiarsko – VIDEO, FOTO


Výsledky utorňajších zápasov na MS v hokeji 2026. Výsledky utorkových duelov na MS v hokeji 2026 "rozlúskli" postupovú tajničku a ...



switzerland_world_championship_ice_hockey_73188 676x451 27.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky utorňajších zápasov na MS v hokeji 2026.


Výsledky utorkových duelov na MS v hokeji 2026 "rozlúskli" postupovú tajničku a určili štvrťfinálové dvojice. Slovenská reprezentácia v B-skupine vo Fribourgu podľahla výberu Švédska 2:4 a nedostala sa do vyraďovacej časti, hokejisti spod Tatier totiž potrebovali získať aspoň bod. V celkovom hodnotení šampionátu skončili na 9. pozícii. V ďalších dvoch dueloch tejto skupiny Nóri zdolali Dánov 4:3 po predĺžení a Kanaďania si poradili s Čechmi 3:2.



Fotogaléria k článku:




Fotografie MS v hokeji 2026 (utorok 26. máj): Slovensko aj Česko prehralo, USA sú vo štvrťfinále a Švajčiarsko zdolalo Fínsko




V A-skupine v Zürichu výber Lotyšska "rozstrieľal" Maďarov 8:1, Američania si zaistili štvrťfinále triumfom 4:1 nad Rakúšanmi a v stretnutí dvoch tímov bez straty bodu si Švajčiari poradili s Fínmi 4:2. Vo štvrtkovom štvrťfinále vo Fribourgu sa uskutoční vzájomný duel zámorských tímov a prekvapenie turnaja Nórsko vyzve tím Lotyšska. V Zürichu domáci Švajčiari zabojujú o semifinále proti Švédom a na Fínov čaká Česko.

  • A-skupina (Zürich)


Maďarsko - Lotyšsko 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)




USA - Rakúsko 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)



Švajčiarsko - Fínsko 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)



  • B-skupina (Fribourg)


Nórsko - Dánsko 4:3 po predĺžení (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)




Švédsko - Slovensko 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)





Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 prehralo so Švédskom. Chromiak dal na 1:0 a Hrivík na 2:3, ale bod sme nezískali (fotografie)





Česko - Kanada 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)




>>> Všetko o MS v hokeji 2026




Zdroj: SITA.sk - Utorok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko prehralo, Kanada otočila zápas s Českom, USA sú vo štvrťfinále a šláger pre Švajčiarsko – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Keď chcete štvrťfinále, musíte obrať o body aj favorita – KOMENTÁR

