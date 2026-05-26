Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Utorok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko prehralo, Kanada otočila zápas s Českom, USA sú vo štvrťfinále a šláger pre Švajčiarsko – VIDEO, FOTO
Výsledky utorkových duelov na MS v hokeji 2026 "rozlúskli" postupovú tajničku a ...
27.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky utorňajších zápasov na MS v hokeji 2026.
Výsledky utorkových duelov na MS v hokeji 2026 "rozlúskli" postupovú tajničku a určili štvrťfinálové dvojice. Slovenská reprezentácia v B-skupine vo Fribourgu podľahla výberu Švédska 2:4 a nedostala sa do vyraďovacej časti, hokejisti spod Tatier totiž potrebovali získať aspoň bod. V celkovom hodnotení šampionátu skončili na 9. pozícii. V ďalších dvoch dueloch tejto skupiny Nóri zdolali Dánov 4:3 po predĺžení a Kanaďania si poradili s Čechmi 3:2.
V A-skupine v Zürichu výber Lotyšska "rozstrieľal" Maďarov 8:1, Američania si zaistili štvrťfinále triumfom 4:1 nad Rakúšanmi a v stretnutí dvoch tímov bez straty bodu si Švajčiari poradili s Fínmi 4:2. Vo štvrtkovom štvrťfinále vo Fribourgu sa uskutoční vzájomný duel zámorských tímov a prekvapenie turnaja Nórsko vyzve tím Lotyšska. V Zürichu domáci Švajčiari zabojujú o semifinále proti Švédom a na Fínov čaká Česko.
V A-skupine v Zürichu výber Lotyšska "rozstrieľal" Maďarov 8:1, Američania si zaistili štvrťfinále triumfom 4:1 nad Rakúšanmi a v stretnutí dvoch tímov bez straty bodu si Švajčiari poradili s Fínmi 4:2. Vo štvrtkovom štvrťfinále vo Fribourgu sa uskutoční vzájomný duel zámorských tímov a prekvapenie turnaja Nórsko vyzve tím Lotyšska. V Zürichu domáci Švajčiari zabojujú o semifinále proti Švédom a na Fínov čaká Česko.
Výsledky MS v hokeji 2026 – utorok 26. mája
- A-skupina (Zürich)
Maďarsko - Lotyšsko 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)
USA - Rakúsko 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Švajčiarsko - Fínsko 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
- B-skupina (Fribourg)
Nórsko - Dánsko 4:3 po predĺžení (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)
Švédsko - Slovensko 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Česko - Kanada 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
