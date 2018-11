NHL: Víťazná premiéra trénera Hitchcocka, 100. gól McDavida

Tréner Ken Hitchcock, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Sumár NHL:



SAN JOSE SHARKS - EDMONTON OILERS 3:4 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 1. Donskoi (Pavelski, Burns), 11. Sörensen (Thornton, Labanc), 40. Couture (Hertl) – 9. McDavid (Draisaitl, Larsson), 22. Nugent-Hopkins (Brodziak), 44. Caggiula (McDavid, Draisaitl), 61. Draisaitl (McDavid). Brankári: Jones - Koskinen, strely na bránku: 25:23, 17.562 divákov.

San Jose 21. novembra (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili v noci na stredu v prvom zápase v NHL pod vedením nového trénera Kena Hitchcocka na ľade San Jose Sharks 4:3 po predĺžení.Hostia v stretnutí trikrát zmazali jednogólové manko, vynútili si predĺženie a v jeho 51. sekunde rozhodol o triumfe Leon Draisaitl. Nemecký útočník si pripísal okrem gólu aj dve asistencie, rovnakú bilanciu mal aj jeho kolega z prvej formácie Connor McDavid. Pre kanadského centra a najproduktívnejšieho hráča uplynulých dvoch sezón to bol jubilejný 100. gól v základnej časti profiligy. Edmonton vybojoval iba druhé víťazstvo z uplynulých ôsmich zápasov.Hitchcock v utorok nahradil na striedačke kanadského klubu Todda McLellana, s ktorým Oilers po sérii nepresvedčivých výsledkov predčasne ukončili spoluprácu. Šesťdesiatšesťročný Hitchcock je jeden z najúspešnejších trénerov v histórii NHL, aktuálne je tretí v historickej tabuľke v počte víťazstiev, po triumfe nad Sharks ich má na konte už 824. V zámorskej súťaži viedol v minulosti aj Philadelphiu, Columbus, St. Louis a dvakrát Dallas, kde ukončil svoje pôsobenie v apríli tohto roka. S "hviezdami" získal v roku 1999 Stanleyho pohár.Joe Thornton vďaka asistencii na gól Marcusa Sörensena v prvej tretine dosiahol 1033. asistenciu v profiligovej kariére, čím sa v historickej tabuľke najlepších ligových nahrávačov vyrovnal na 11. mieste legendárnemu Mariovi Lemieuxovi."Olejári" stále nemôžu počítať so slovenským obrancom Andrejom Sekerom, ktorý dlhodobo absentuje po operácii roztrhnutej Achillovej šľachy. Po zranení už začal trénovať, k návratu do zostavy má však stále ďaleko.