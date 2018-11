Neymar si poranil slabiny, lekár Brazílie: Nie je to vážne zranenie

Na snímke brazílsky útočník Neymar leží zranený na ihrisku, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Milton Keynes 21. novembra (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar si z utorňajšieho prípravného duelu s Kamerunom (1:0) odniesol zranenie slabín. Zatiaľ nie je známe, ako dlho by mal útočník Paríža St. Germain pauzovať, podľa lekára národného tímu Rodriga Lasmara by to však nemalo byť vážne zranenie.Neymar sa zranil už v 5. minúte pri streleckom pokuse spoza pokutového územia. Snažil sa pokračovať v hre, no už o tri minúty neskôr musel prenechať svoje miesto na ihrisku hráčovi FC Everton Richarlisonovi. Ten v 45. minúte hlavičkou rozhodol o triumfe "kanárikov".Podľa Lasmara má najdrahší futbalista sveta problémy so slabinami.povedal Lasmar pre TV Globo.V piatok 26-ročný Neymar rozhodol gólom z penalty o triumfe "kanárikov" 1:0 nad Uruguajom na londýnskom Emirates Stadium. Pre jeho klub to bude citeľná strata, zvlášť keď sa PSG v utorok zranil aj ďalší útočník Kylian Mbappe. Ten si v prípravnom stretnutí medzi Francúzskom a Uruguajom (1:0) privodil zranenie ramena po nepríjemnej kolízii s brankárom hostí Martinom Campanom.