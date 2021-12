NHL: Washington podľahol Pittsburghu, Fehérváry po zákroku McGinna nedohral

Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v noci na sobotu v zámorskej NHL doma s Pittsburghom 2:4. Fehérváry duel nedohral pre zranenie hlavy.





Slovenského zadáka v druhej tretine tesne po odohratí puku zasiahol lakťom do hlavy útočník Penguins Brock McGinn. Fehérváry zostal po tvrdom zákroku ležať na ľade, napokon zamieril otrasený rovno do šatne a do hry sa už nevrátil. V zápase stihol odohrať 10:27 min. a vyslal dve strely na bránku. Rozhodcovia McGinnov zákrok nepotrestali. Po zápase tréner Capitals Peter Laviolette nemal bližšie informácie o zdravotnom stave Fehérváryho. Penguins slávili tretie víťazstvo za sebou, Sidney Crosby a Michael Matheson k nemu prispeli zhodne dvomi asistenciami, pričom Crosby bodoval v siedmom zápase v rade. V drese "Caps" sa po asistenciách Alexandra Ovečkina gólovo presadili Jevgenij Kuznecov a Lars Eller.Hráči New Jersey podľahli doma Nashvillu 2:3. Slovenský útočník v službách Devils Tomáš Tatar si počas 18:04 min. na ľade pripísal jednu plusku, jeho krajan Christián Jaroš nehral pre zranenie.V ďalšom zápase Vancouver zdolal Winnipeg 4:3 po nájazdoch a tešil sa z tretie víťazstva za sebou. Slovenský brankár Jaroslav Halák nechytal, v bránke Canucks sa predstavil Thatcher Demko. Dva góly domácich strelil švédsky útočník Nils Höglander, v záverečnom rozstrele bol jediným úspešným exekútorom jeho krajan Elias Pettersson.

Výsledky NHL:

Washington - Pittsburgh 2:4,

Buffalo - New York Rangers 1:2,

New Jersey - Nashville 2:3,

Arizona - Florida 1:3,

Colorado - Detroit 7:3,

Vegas - Philadelphia 3:4,

Vancouver - Winnipeg 4:3 pp a sn