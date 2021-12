Fehérváry zostal ležať na ľade po zákroku McGinna a neodohral duel, Tatarov tím podľahol „predátorom“ (video)

Náraz do hlavy

Tatar si vylepšil o plusový bod a fyzické strety

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry nedohral duel Washingtonu Capitals doma proti Pittsburghu Penguins (2:4) v rámci piatkového programu základnej časti zámorskej NHL.Mladý bek z hry odstúpil v polovici druhej tretiny po zákroku od krídelníka hostí Brocka McGinna. Zostal po ňom ležať na ľade, neskôr pri odchode z ľadu zamieril priamo do šatne do duelu už nezasiahol."Marty sa šiel zbaviť puku a hráč do neho vrazil. Dostal náraz do hlavy. Nepoznám jeho aktuálny stav, budeme ho však posudzovať," zhodnotil kouč domácich Peter Laviolette podľa webu denníka The Washinton Post. Oficiálne Fehérváry z duelu odstúpil pre problémy v hornej časti tela.Za Capitals v piatok stretnutie nedokončil ani útočník Tom Wilson, po kolízii s Marcusom Petterssonom zostrelil brankára Tristana Jarryho. Do šatne zamieril iba niekoľko minút po slovenskom obrancovi. Fehérváry v piatok strávil na ľade 10:27 min. a okrem dvoch striel na bránku sa prezentoval aj jedným "hitom".V piatok do diania v NHL zasiahol spomedzi Slovákov aj útočník Tomáš Tatar, jeho tím New Jersey Devils však doma podľahol hokejistom Nashvillu Predators 2:3. Tatar odohral 18:04 min. a štatistiky si vylepšil o jeden plusový bod a dva fyzické strety.V piatok sa skončila desaťzápasová šnúra prehier hráčov Philadelphie, Flyers triumfovali na ľade tímu Vegas Golden Knights 4:3. Najhorším tímom celej profiligy zostala Arizona, Coyotes doma podľahli Floride Panthers 1:3 a s dvanástimi bodmi z 26 duelov uzatvárajú tabuľku súťaže.