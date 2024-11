NHL: Washington zdolal Nashville 3:2, Fehérváry zaznamenal asistenciu

Slovenský hokejista Martin Fehérváry zaznamenal v noci na štvrtok v zámorskej NHL asistenciu. Dvadsaťpäťročný obranca sa podieľal na víťaznom góle Alexandra Ovečkina, ktorý rozhodol o triumfe Washingtonu nad Nashvillom 3:2. Do zostavy Edmontonu sa vrátil Connor McDavid, no kapitán tímu nebodoval a Oilers prehrali s Vegas 2:4.



Fehérváry v 51. minúte nahodil puk za bránku súpera, Ovečkinovu strelu najprv zblokovali obrancovia súpera, ale potom Dylan Strome spoza bránky našiel ruského kanoniera a ten zamieril presne do ľavého horného rohu. Kapitán Capitals sa presadil v piatom stretnutí v rade a dosiahol už 861. presný zásah v profiligovej kariére. K vyrovnaniu historického rekordu Waynea Gretzkého potrebuje ešte 33 gólov. Brankár Logan Thompson pomohol k výhre 33 úspešnými zákrokmi. "Bol to náročný duel. Náš brankár odviedol skvelú prácu a udržal nás v zápase. Predviedol niekoľko fantastických zákrokov. Dva body berieme a ideme ďalej," povedal pre nhl.com Ovečkin, ktorého pochválil aj tréner Spencer Carbery: "Vo všeobecnosti, ak aj Alex neskóruje, vdýchava našej hre život. Ak mu to padá, puky si ho hľadajú, dobre korčuľuje a ťahá takúto gólovú šnúru, tak to má obrovský vplyv na celý tím. Chalani to cítia a vždy keď sa dotkne puku, každý zadrží dych." Ovečkin strelil už 130 víťazných gólov, päťzápasovú gólovú sériu vo veku 39 a viac rokov dokázali v celej histórii súťaže pred ním ťahať len Brett Hull (7 zápasov) a Johnny Bucyk (6).



Slovenský obranca odohral 20:09 minúty a okrem druhej asistencie v ročníku si pripísal aj dve strely na bránku a štyri hity. Fehérváry bol aj blízko k premiérovému gólu v tejto sezóne, keď bol v úvode druhej časti sám pred odkrytou bránkou Juuseho Sarosa, ale netrafil puk. Washington vyhral siedmy domáci duel v rade a deviaty z celkovo dvanástich zápasov od začiatku ročníka. Do zostavy Capitals sa po zdravotných problémoch vrátil obranca Matt Roy. Predators prehrali štvrté z uplynulých piatich stretnutí a v tabuľke ligy sú na predposlednom 31. mieste.

Edmonton neuspel v druhom stretnutí za sebou, keď nestačil doma na Vegas. Oilers nepomohol ani návrat McDavida, ktorý pre zranenie členka vynechal predchádzajúce tri zápasy svojho tímu. Hviezdny kanadský center mal pôvodne pauzovať 2-3 týždne, ale dokázal sa vrátiť do zostavy skôr. Proti Golden Knights však nebodoval. "Myslím si, že hral dobre, korčuľoval dobre. Áno, zvyčajne zbiera tri až štyri body na zápas, no na hráča, ktorý tohto veľa nenatrénoval a nemal žiadny kontakt, odohral dobrý zápas," povedal na adresu McDavida tréner "olejárov" Kris Knoblauch. Finalista uplynulej sezóny pritom odpovedal na gól Jacka Eichela dvoma presnými zásahmi v druhej časti, presadili sa Brett Kulak a Zach Hyman. Hrdinom stretnutia bol však Noah Hanifin. Americký obranca najprv v 51. minúte vyrovnal počas presilovej hry na 2:2 a 49 sekúnd pred koncom tretej časti rozhodol o triumfe hostí. Eichel mal bilanciu 1+2 a Ivan Barbašov si pripísal tri asistencie. Vegas dosiahol prvé víťazstvo v sezóne na ľade súpera. "Vonku sme nemali dobrú bilanciu a už sa nám to pomaly dostávalo do hláv. Myslím si, že sme podali skutočne výborný výkon v defenzíve a presne tak sa vyhrávajú zápasy na klziskách súperov," pochvaľoval si Hanifin.



Hráči Detroitu uspeli v Chicagu 4:1. Výrazný podiel na triumfe Red Wings mali kapitán Dylan Larkin a Alex DeBrincat, ktorí si zhodne pripísali gól a asistenciu. Prvý presný zásah v ročníku dosiahol Joe Veleno a výsledok potvrdil Andrew Copp. "Tretia tretina bola naša najlepšia tretina za celú doterajšiu sezónu. Vlastne to bol náš najlepší zápas v tomto ročníku. Súperovi sme toho veľa nedovolili, stále sme boli v útočnom pásme, hrali krátke striedania a všetky štyri formácie boli nebezpečné," poznamenal Larkin. Za Blackhawks namieril presne len Nick Foligno.

NHL - sumáre:



Washington Capitals - Nashville Predators 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)



Góly: 5. McMichael (Roy, Dubois), 36. Protas (Ovečkin, Strome), 51. Ovečkin (Strome, FEHÉRVÁRY) - 4. Pärssinen (Evangelista, Tomasino), 36. Stamkos (Carrier, O'Reilly). Brankári: Thompson - Saros, strely na bránku: 36:35.







Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)



Góly: 29. Foligno (Bertuzzi, Murphy) - 20. DeBrincat (Larkin), 33. Larkin (DeBrincat), 44. Veleno (Seider, Rasmussen), 58. Copp (Raymond). Brankári: Mrázek - Talbot, strely na bránku: 29:25.







Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)



Góly: 33. Kulak (Nurse, Brown), 36. Hyman - 17. Eichel (Theodore, Barbašov), 51. Hanifin (Karlsson, Eichel), 60. Hanifin (Barbašov, Holtz), 60. Stone (Eichel, Barbašov). Brankári: S. Skinner - Hill, strely na bránku: 29:35.







Slovák v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 20:09 0 1 1 0 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/