Liga majstrov: Inter zdolal doma Arsenal, Atletico Madrid uspelo na pôde PSG

Futbalisti Interu Miláno sú aj po štyroch dueloch hlavnej fázy Ligy majstrov bez prehry aj inkasovaného gólu. "Nerazzurri" zdolali na San Sire hráčov londýnskeho Arsenalu 1:0 gólom Hakana Calhanogluho. V druhom šlágri stredajšieho programu podľahol Paríž Saint-Germain v Parku princov Atleticu Madrid 1:2. V drese Parížanov presedel zápas na lavičke slovenský obranca Milan Škriniar. Jeho krajan Dávid Hancko odohral celý duel za Feyenoord Rotterdam, no holandský tím prehral s RB Salzburg 1:3.



Veľmi aktívne vstúpil do stretnutia Inter, ktorý už v druhej minúte mohol poslať do vedenia Denzel Dumfries. Strela holandského obrancu však skončila iba na brvne a o pár sekúnd neskôr sa neujal ani pokus Hakana Calhanoglua zo strednej vzdialenosti. Následne sa duel zmenil na taktický súboj, pričom oba tímy boli pozorné v defenzíve. Zdalo sa, že v prvom dejstve gól nepadne, no zmenil to moment z nadstaveného času. Po priamom kole sa snažil v krkolomnej pozícii ohroziť bránu domáci Mehdi Taremi a po zakončení iránskeho útočníka trafila lopta ruku brániaceho Mikela Merina. Hlavný rozhodca István Kovács okamžite nariadil pokutový kop, ten ešte potvrdil systém VAR a Calhanoglu poslal "nerazzurri" do vedenia. Zároveň tým ukončil nepriestrelnosť španielskeho brankára Davida Rayu, ktorý neinkasoval ani raz v úvodných troch dueloch. Inter sa v druhom polčase zameral na defenzívu, aktivita Arsenalu bola bez výsledného efektu a Milánčania neinkasovali ani vo svojom štvrtom vystúpení v súťaži. "Kanonieri" zaznamenali prvú prehru v tejto edícii LM.



V základnej zostave Parížanov nefiguroval ani v štvrtom stretnutí obranca Milan Škriniar. Francúzsky šampión začal v Parku princov aktívne a v úvodnom polčase dominoval na lopte. Mužstvo trénera Luisa Enriqueho sa aj ujalo vedenia, keď v 14. minúte potrestal zlú rozohrávku hostí Warren Zaire-Emery. Napriek defenzívnemu hernému prejavu sa podarilo "Los Colchorenos" vyrovnať už o štyri minúty neskôr zásluhou obrancu Nahuela Molinu. Druhý polčas boli opäť aktívnejší domáci, dvakrát mohol rozhodnúť Achraf Hakimi, no v oboch prípadoch podržal svoj tím brankár Jan Oblak. Madridčania dokázali udrieť v záverečných sekundách, keď si na hranici šestnástky dobre spracoval loptu Angel Correa, zasekol si brániaceho hráča a zabezpečil hosťom dôležité druhé víťazstvo.



Podľa predpokladov vyzeral obraz hry v Belehrade. Favorizovaní hostia z Barcelony diktovali tempo hry a v 13. minúte otvorili skóre po hlavičke Iniga Martineza. Domácim stačila jediná strela na bránu v prvom polčase na vyrovnanie a v 27. minúte sa presadil útočník Silas. "Blaugranas" však išli do kabín s vedením, keď krátko pred prestávkou pridal svoj štvrtý presný zásah v súťaži Robert Lewandowski. Poľský útočník sa presadil aj krátko po zmene strán a na svoj druhý presný zásah sa príliš nenarobil. Prízemný center Julesa Koundeho preletel malým vápnom, Lewandowski ho na zadnej žrdi iba usmernil stehnom do siete a piatym presným zásahom v súťaži sa dotiahol na čele strelcov na Harryho Kanea z Bayernu a Viktora Gyökeresa zo Sportingu Lisabon. Do spoločnosti päťgólových sa už o dve minúty pridal aj Brazílčan Raphinha. Ďalší gól Kataláncov pridal striedajúci Fermin Lopez a zverenci Hansiho Flicka sa pýšia najlepšou ofenzívou v súťaži.

Pre problémy s mestskou dopravou v Mníchove sa o 15 minút oneskoril začiatok duelu medzi Bayernom a Benficou Lisabon. Úvodné dejstvo patrilo Bavorom, ktorí vyslali na bránu hostí päť striel, pričom najbližšie bol ku gólu v 34. minúte anglický kanonier Harry Kane. Jeho zakončenie slabšou ľavou nohou však nemalo potrebnú razanciu ani presnosť a situáciu s ľahkosťou vyriešil hosťujúci brankár Anatolij Trubin. Mníchovčania pridali v druhom polčase ďalších päť streleckých pokusov do priestoru brány, z ktorých sa ujala v 67. minúte hlavička Jamala Musialu. Bayern po dvoch prehrách naplno bodoval druhýkrát a má šesť bodov, rovnako ako Benfica.



Bez prehry sú naďalej hráči francúzskeho Brestu. Na pôde oslabenej Sparty Praha zvíťazili 2:1. Český šampión hral bez zraneného slovenského krídelníka Lukáša Haraslína, pre zdravotné problémy chýbal aj útočník Veljko Birmančevič a choroba z hry vyradila z hry dánskeho obrancu Asgera Sörensena. Brest sa posunul so ziskom 10 bodov na štvrté miesto o dva body za vedúci FC Liverpool, ktorý je ako jediný po štyroch dueloch stopercentný.

Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy:



Sparta Praha - Stade Brest 1:2 (0:1)



Góly: 90.+2 Olatunji - 37. Fernandes, 80. Kairinen (vlastný)



/J. Surovčík (Sparta) bol na lavičke náhradníkov/



Bayern Mníchov - Benfica Lisabon 1:0 (0:0)



Góly: 67. Musiala







Inter Miláno - FC Arsenal 1:0 (1:0)



Gól: 45.+3 Calhanoglu (z 11 m)







Feyenoord Rotterdam - RB Salzburg 1:3 (0:1)



Góly: 81. Hadj Moussa - 45.+2. a 58. Konate, 86. Guindo. ČK: 80. Nadje (Feyenoord)



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý zápas/







Paríž St. Germain - Atletico Madrid 1:2 (1:1)



Góly: 14. Zaire-Emery - 18. Molina, 90.+3 Correa



/M. Škriniar (PSG) bol na lavičke náhradníkov/







CZ Belehrad - FC Barcelona 2:5 (1:2)



Góly: 27. Silas, 84. Milson - 43. a 53. Lewandowski, 13. Martinez, 55. Raphinha, 76. Lopez







VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo 0:2 (0:0)



Góly: 51. Lookman, 88. Zaniolo







Club Bruggy - Aston Villa 1:0 (0:0)



Góly: 52. Vanaken (z 11 m)







Šachtar Doneck - Young Boys Bern 2:1 (2:1)



Góly: 31. Zubkov, 41. Sudakov - 27. Imeri

tabuľka po 4. kole:



1. FC Liverpool 4 4 0 0 10:1 12



2. Sporting Lisabon 4 3 1 0 9:2 10



3. AS Monaco 4 3 1 0 10:4 10



4. Stade Brest 4 3 1 0 9:3 10



5. Inter Miláno 4 3 1 0 6:0 10



6. FC Barcelona 4 3 0 1 15:5 9



7. Borussia Dortmund 4 3 0 1 13:6 9



8. Aston Villa 4 3 0 1 6:1 9



9. Atalanta Bergamo 4 2 2 0 5:0 8



10. Manchester City 4 2 1 1 10:4 7



11. Juventus Turín 4 2 1 1 7:5 7



12. FC Arsenal 4 2 1 1 3:1 7



13. Bayer Leverkusen 4 2 1 1 6:5 7



14. OSC Lille 4 2 1 1 5:4 7



15. Celtic Glasgow 4 2 1 1 9:9 7



16. Dinamo Záhreb 4 2 1 1 10:12 7



17. Bayern Mníchov 4 2 0 2 11:7 6



18. Real Madrid 4 2 0 2 9:7 6



19. Benfica Lisabon 4 2 0 2 7:5 6



20. AC Miláno 4 2 0 2 7:6 6



21. Feyenoord Rotterdam 4 2 0 2 7:10 6



22. Club Bruggy 4 2 0 2 3:6 6



23. Atletico Madrid 4 2 0 2 5:9 5



24. PSV Eindhoven 4 1 2 1 7:5 4



25. Paríž St. Germain 4 1 1 2 3:5 4



26. Sparta Praha 4 1 1 2 5:8 4



27. VfB Stuttgart 4 1 1 2 3:6 4



28. Šachtar Doneck 4 1 1 2 2:5 4



29. FC Girona 4 1 0 3 4:8 3



30. RB Salzburg 4 1 0 3 3:10 3



31. FC Bologna 4 0 1 3 0:5 1



32. RB Lipsko 4 0 0 4 4:9 0



33. Sturm Graz 4 0 0 4 1:6 0



34. Young Boys Bern 4 0 0 4 1:11 0



35. CZ Belehrad 4 0 0 4 4:16 0



36. SLOVAN Bratislava 4 0 0 4 2:15 0