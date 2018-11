NHL: Wilsonovi skrátili trest na 14 zápasov, vráti sa do zostavy Caps

Na archívnej snímke Tom Wilson počas kolízii s hráčom Pittsburgh Penguins Zachom Aston-Reeseom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 13. novembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej súťaže NHL oznámilo zníženie trestu pravého krídelníka Washingtonu Capitals Toma Wilsona z 20 na 14 zápasov. Dvadsaťštyriročný kanadský útočník sa vracia do zostavy úradujúceho víťaza Stanleyho pohára a tímu bude k dispozícii už na duel proti Minnesote Wild v noci na stredu. Trest Wilsonovi znížil neutrálny arbiter Shyam Das.Wilson dostal trest ešte pred začiatkom sezóny, keď v prípravnom zápase zákerným spôsobom atakoval do hlavy útočníka St. Louis Blues Oskara Sundqvista. Prísny trest mu vedenie súťaže udelilo pre to, že už v minulosti za podobné prehrešky viackrát pykal. Wilson odštartuje v NHL svoju šiestu sezónu, všetky strávil v drese Capitals. V základnej časti odohral 391 zápasov s bilanciou 104 bodov (35+69). Informáciu priniesla agentúra AP.