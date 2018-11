R. Federer bez väčších problémov zdolal Thiema na Turnaji majstrov

Švajčiarsky tenista Roger Federer odvracia loptičku Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi v zápase ATP Turnaja majstrov v Londýne 13. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turnaj majstrov 2018:



skupina Lleytona Hewitta



Kevin Anderson (4-JAR) - Kei Nišikori (7-Jap.) 6:0, 6:1



Roger Federer (2-Švaj.) - Dominic Thiem (6-Rak.) 6:2, 6:3

Londýn 14. novembra (TASR) - Juhoafrický tenista Kevin Anderson zvíťazil aj vo svojom druhom vystúpení na ATP Turnaji majstrov v Londýne. V skupine Lleytona Hewitta deklasoval ako štvorka podujatia za 66 minút siedmeho nasadeného Japonca Keia Nišikoriho 6:0, 6:1 a pripísal si druhý triumf na podujatí. Vo večernom súboji skupiny vyhrala dvojka turnaja Švajčiar Roger Federer nad šiestym nasadeným Dominicom Thiemom z Rakúska 6:2, 6:3. Zápas trval 68 minút.Prvý set bol jednoznačne v réžii Andersona, za 23 minút viedol 5:0. V dramatickej šiestej hre stratil Nišikori svoj servis aj tretíkrát a inkasoval "kanára". Japonec dokázal získať prvú hru až za stavu 0:5 v druhom sete. V nasledujúcom geme si Juhoafričan svoj servis podržal a ukončil stretnutie.uviedol Anderson podľa portálu atpworldtour.com.V prvom sete večerného stretnutia dominoval Federer, dvakrát prelomil podanie Thiema a vyhral 6:2. Švajčiar vstúpil lepšie aj do druhého dejstva, keď sa dostal do vedenia 2:0. V nasledujúcom priebehu si do stavu 5:3 obaja hráči podržali svoj servis. V deviatej hre Federer opäť "brejkol" Thiema a pripísal si svoje prvé víťazstvo na turnaji. Rakúšan sa počas celého stretnutia nedostal ani k jednému brejkbalu.citovala Federera agentúra AFP.