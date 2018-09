NHL: Wood podpísal s New Jersey novú štvorročnú zmluvu

Miles Wood z New Jersey Devils sa teší so spoluhráčmi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. septembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils podpísal nový štvorročný kontrakt na 11 miliónov dolárov s útočníkom Milesom Woodom.Dvadsaťdvaročný Američan si ročne zarobí 2,75 milióna USD. Wood bol obmedzeným voľným hráčom a nezapojil sa do prípravy tímu v prípravnom kempe. K "diablom" sa pridá v nedeľu.Wood strelil v minulej sezóne 19 gólov a pridal 13 asistencií v 76 zápasoch základnej časti, čím si stanovil svoje doterajšie kariérne maximá. Devils si ho vybrali v 4. kole draftu 2013. Celkovo odohral v NHL 137 duelov s bilanciou 27+22. V profilige sa preslávil aj jeho otec Randy Wood, ktorý v NHL odohral 11 sezón. Informáciu priniesol oficiálny web súťaže.