Nič lepšie ako predbežná dohoda neexistuje, varujú európski politici

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Dunkerque/Berlín 15. novembra (TASR) - Neexistuje nič lepšie ako predbežná dohoda o brexite, ku ktorej dospeli vyjednávači Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva po zdĺhavých rokovaniach, vzhľadom na ich mandáty a "červené čiary" Londýna aj Bruselu. Upozornili na to vo štvrtok predstavitelia EÚ po odstúpení britského ministra pre brexit Dominica Raaba.Ako dôvod Raab uviedol, že riešenie otázky hraníc medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko, ktoré ostanú otvorené, by mohlo predstavovať reálnu hrozbu pre územnú celistvosť Spojeného kráľovstva. Okrem Raaba odstúpil vo štvrtok aj štátny tajomník britského ministerstva pre Severné Írsko Shailesh Vara.Britský kabinet pritom v stredu (14.11.) schválil návrh dohody, ktorý mu predložila premiérka Theresa Mayová. Ale hlasovanie o dohode v britskom parlamente je neisté.uviedol nemenovaný predstaviteľ EÚ.Francúzsky premiér Édouard Philippe v tejto súvislosti vo štvrtok upozornil, že pretrvávajúca politická neistota v Británii po vyhlásení dohody s EÚ o brexite vyvolala obavy, či dohoda skončí ratifikáciou.povedal Philippe počas návštevy Dunkerque.skonštatoval a dodal, že samotná dohoda bola "krokom vpred".Nemecké priemyselné združenie BDI tiež varuje, že situácia v Británii je znepokojujúca a ratifikácia "toho, čo vyzerá ako rozumný výsledok rokovaní" medzi Bruselom a Londýnom, je veľmi neistá.Podľa BDI by si britskí zákonodarcovia mali uvedomiť svoju zodpovednosť, keďže tzv. tvrdý brexit bez dohody bude katastrofou pre obe strany. Prinesie obrovské problémy firmám aj ich zamestnancom na oboch stranách Lamanšského prielivu.BDI dodalo, že nemecké firmy by sa mali pripravovať na chaotický brexit.